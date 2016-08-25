Вночі в Одесі затримали зловмисника, якого розшукували вінницькі правоохоронці
- 21 Грудня, 12:37
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Чоловіка підозрюють у причетності до виробництва наркотиків
Сьогодні близько третьої години ночі під час профілактичного відпрацювання території міста одеські патрульні звернули увагу на чоловіка, який підозріло метушився біля одного з будинків на Миколаївській дорозі.
При перевірці його особистості поліцейські встановили, що 30-річний чоловік розшукується Могилів-Подільським відділом поліції у Вінницькій області.
Його обґрунтовано підозрюють у причетності до виробництва наркотиків.
Слідчі дії тривають.
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, протягом цієї ж нічної зміни патрульні затримали ще двох чоловіків, які знаходяться в розшуку.
У всіх випадках підозрюваних затримали і доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.