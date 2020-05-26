За останню добу в Одесі зареєстровано вісім нових випадків Covid-19



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На 26 травня в Одесі зареєстровані 58 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 136 одеситів

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 26 травня 2020 року в Одеській області лабораторно підтверджено 842 випадки Covid-19. З них 200 осіб - жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано десять нових випадків захворювання, з них вісім - в одеситів і два - у жителів районів області.

За даними на ранок 26 травня, на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 39 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом Covid-19, з них 36 - жителі Одеси.

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 19 осіб з підозрою на Covid-19, яким проводиться обстеження.

Із загальної кількості пацієнтів з Covid-19 у міській інфекційній лікарні п'ять осіб знаходяться у важкому стані без необхідності проведення штучної вентиляції легенів. Пацієнтів на ШВЛ наразі в лікарні немає.

Також 32 пацієнти знаходяться в стані середньої тяжкості, двоє - у задовільному стані.

За останню добу зареєстровано два нових випадки Covid-19 у дітей - хлопчик у віці 11 років і дівчинка 17 років у задовільному стані перебувають вдома на самоізоляції під наглядом педіатрів. Також п'ятеро дітей з позитивним тестом на Covid-19 продовжують амбулаторне лікування, одна дівчинка знаходиться в інфекційній лікарні.

Всі пацієнти із встановленим діагнозом Covid-19 перебувають під медичним наглядом, у тому числі й ті, які знаходяться на самоізоляції вдома. Забезпечуються виявлення, обстеження та контроль стану здоров'я контактних осіб.

За останню добу отримані негативні результати двох контрольних ПЛР ще в однієї одеситки у віці 57 років. Таким чином, натепер в Одесі зареєстровані 58 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 136 одеситів.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.