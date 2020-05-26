Коронавірус і зняття карантину: нові дані від Кличка (відео)



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Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

Мер Києва розповів про послаблення карантину в місті

Мер Києва Віталій Кличко провів щоденну онлайн-пресконференцію щодо поточної у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Зокрема, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

скільки тестів на коронавірус зробили киянам;

хто найдовше лікується від коронавірусу;

в яких монастирях зняли карантин;

про відновлення роботи міської електрички;

про здачу ЗНО та прийом дітей до садків і шкіл.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.