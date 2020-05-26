Коронавірус і зняття карантину: нові дані від Кличка (відео)
Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги
Мер Києва розповів про послаблення карантину в місті
Мер Києва Віталій Кличко провів щоденну онлайн-пресконференцію щодо поточної у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Зокрема, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки тестів на коронавірус зробили киянам;
- хто найдовше лікується від коронавірусу;
- в яких монастирях зняли карантин;
- про відновлення роботи міської електрички;
- про здачу ЗНО та прийом дітей до садків і шкіл.
Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього21584
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Хворіють13365
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Одужали7575
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Померли644
Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.
З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.