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    Коронавірус і зняття карантину: нові дані від Кличка (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги - Коронавірус і зняття карантину: нові дані від Кличка (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

    Мер Києва розповів про послаблення карантину в місті

    Мер Києва Віталій Кличко провів щоденну онлайн-пресконференцію щодо поточної у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Зокрема, Кличко поінформував: 

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці; 
    • скільки тестів на коронавірус зробили киянам; 
    • хто найдовше лікується від коронавірусу;
    • в яких монастирях зняли карантин;
    • про відновлення роботи міської електрички; 
    • про здачу ЗНО та прийом дітей до садків і шкіл.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21584
    • Хворіють
      13365
    • Одужали
      7575
    • Померли
      644

    Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. 

    З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

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