Коронавірусна мапа Києва: лідером є Дарницький район



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Карта захворюваності на коронавірус у районах столиці Джерело: пресслужба мера Києва

За добу у Дарницькому районі 12 нових випадків Covid-19

Кількість киян, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей, серед них – 16 медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Один випадок – летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина. На сьогодні в Києві вже 2710 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - сказав він.

Так, серед тих, що захворіли:

24 жінки віком від 19 до 81 року,

дві дівчинки – 8 та 17 років,

29 чоловіків від 18 до 81 року,

троє хлопчиків, яким 9, 15 і 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 393 мешканці столиці.

«У лідерах за кількістю нових випадків знову Дарницький район – 12 хворих, Дніпровський - 10 та Деснянський – 8 випадків захворювання», - зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Як повідомлялося, станом на ранок 26 травня, у Києві підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.