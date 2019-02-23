За пограбування одеситки 25-річний зловмисник потрапив за ґрати



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Рішенням Малиновського районного суду м. Одеси чоловіка засуджено до п’яти років позбавлення волі

Подія сталася у вересні минулого року на вул. Генерала Вишневського. Зловмисник на вулиці підбіг до 23-річної дівчини та зірвав з шиї золотий ланцюжок з хрестиком, завдавши збитку на суму 8 тисяч гривень.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Правопорушник був затриманий працівниками Малиновського відділу поліції.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт за ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України направили до Малиновського районного суду м. Одеси.

Суд, взявши до уваги той факт, що чоловік вже неодноразово був засуджений за скоєння майнових злочинів, визнав його винним та відправив відбувати покарання до місць позбавлення волі на п’ять років.