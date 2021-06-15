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    Під Києвом двоє дітей провалилось у вигрібну яму, дівчинка загинула

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    Трагедія сталась на території колишньої бази відпочинку - Під Києвом двоє дітей провалилось у вигрібну яму, дівчинка загинула
    Трагедія сталась на території колишньої бази відпочинку
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські встановлюють обставини падіння дітей до вигрібної ями

    У селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали у яму вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчик доставлений до лікарні у непритомному стані. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці встановили, що діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились в охоронця до вбиральні. Чоловік пустив малечу до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями.

    Охоронець почув крики дітей та кинувся на допомогу. Разом із ще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними та викликали «швидку». Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки. Хлопчика доправлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

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    Під Києвом двоє дітей провалилось у вигрібну яму, дівчинка загинула
    Під Києвом двоє дітей провалилось у вигрібну яму, дівчинка загинула
    Під Києвом двоє дітей провалилось у вигрібну яму, дівчинка загинула

    На місці події працюють працівники слідчого управління поліції Київщини, група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські Бориспільського районного управління поліції, а також служба у справах дітей.

    Відомо, що сім’я ромів прибула до села Кийлів з міста Ужгород три дні тому та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять 2 сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку.

    Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

    Теги: Національна поліція України трагедія діти смерть Київщина
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    Під Києвом двоє дітей провалилось у вигрібну яму, дівчинка загинула