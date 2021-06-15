Під Києвом двоє дітей провалилось у вигрібну яму, дівчинка загинула

Поліцейські встановлюють обставини падіння дітей до вигрібної ями

У селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали у яму вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчик доставлений до лікарні у непритомному стані. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились в охоронця до вбиральні. Чоловік пустив малечу до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями.

Охоронець почув крики дітей та кинувся на допомогу. Разом із ще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними та викликали «швидку». Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки. Хлопчика доправлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

На місці події працюють працівники слідчого управління поліції Київщини, група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські Бориспільського районного управління поліції, а також служба у справах дітей.

Відомо, що сім’я ромів прибула до села Кийлів з міста Ужгород три дні тому та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять 2 сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.