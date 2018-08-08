Житель Одещини підозрюється у розбещенні власної 14-річної падчерки



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Дівчинка була залякана чоловіком і боялася зізнатися матері

Одеські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення неповнолітньої. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

Інформація надійшла до поліції від родичів 14-річної дівчинки.

Зі слів дитини, 40-річний вітчим впродовж кількох місяців погрозами змушував її виконувати різні непристойні дії по відношенню до себе, зі свого боку робив те саме по відношенню до неї. Залякана чоловіком дівчина довгий час боялася зізнатися матері, і зробила це лише зараз. Наразі з нею працюють психологи.

Коли правоохоронці прибули на місце події і чекали повернення додому підозрюваного, останній, помітивши автомобіль поліцейських, почав тікати. Однак, за кілька хвилин переслідувань, його зупинили на одній із вулиць міста, де той намагався сховатись.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.