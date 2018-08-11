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    ЗМІ: у центрі Одеси отруїли десятки голубів

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    Мертві голуби в Одесі - ЗМІ: у центрі Одеси отруїли десятки голубів
    Фото: Тетяна Матвєєва
    Мертві голуби в Одесі

    Одеситка розповіла ЗМІ, що знайшла 50 трупів голубів

    У центрі Одеси в суботу, 11 серпня, масово отруїли голубів.

    Про це «Уніан» повідомила одеситка Тетяна Матвєєва, яка стала свідком події.

    За її словами, в Старобазарному сквері масово гинуть голуби.

    «Сьогодні вдень - просто падають замертво... Тут гуляють діти і дуже багато собачників вечорами. Схоже, отруїли корм або воду в поїлках. Піна з дзьоба і судоми, це отруєння, ввечері тут вигулюють собак... Знайшла 50 трупів, одного віднесу орнітологам у зоопарк, подзвонила в поліцію, нехай зафіксують цей факт», - підкреслила Матвєєва.

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    Вона зазначила, що на місці події очікує прибуття правоохоронців. В поліції цю подію поки не коментують.

    Нагадаємо, причини загибелі качок на Теремках встановлює Держпродспоживслужба.

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