ЗМІ: у центрі Одеси отруїли десятки голубів



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Фото: Тетяна Матвєєва Мертві голуби в Одесі

Одеситка розповіла ЗМІ, що знайшла 50 трупів голубів

У центрі Одеси в суботу, 11 серпня, масово отруїли голубів.

Про це «Уніан» повідомила одеситка Тетяна Матвєєва, яка стала свідком події.

За її словами, в Старобазарному сквері масово гинуть голуби.

«Сьогодні вдень - просто падають замертво... Тут гуляють діти і дуже багато собачників вечорами. Схоже, отруїли корм або воду в поїлках. Піна з дзьоба і судоми, це отруєння, ввечері тут вигулюють собак... Знайшла 50 трупів, одного віднесу орнітологам у зоопарк, подзвонила в поліцію, нехай зафіксують цей факт», - підкреслила Матвєєва.

Вона зазначила, що на місці події очікує прибуття правоохоронців. В поліції цю подію поки не коментують.

Нагадаємо, причини загибелі качок на Теремках встановлює Держпродспоживслужба.