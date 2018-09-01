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    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок

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    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок

    Завершився капремонт найбільшою школи Слобідки - №125, що на вулиці Круговий, 1.

    При цьому частина будівлі переобладнали під дитячий садок на три групи, повідомили в муніципальному департаменті освіти і науки.

    Школа не ремонтувалася з моменту здачі її в експлуатацію - більше 30 років.

    Капремонт стартував в листопаді 2016 року на замовлення управління капітального будівництва Одеської міськради. Підрядник поміняв покрівлю, утеплив фасад і змонтував сучасну вентильований фасадну систему. Непридатні дерев'яні віконні та дверні блоки замінили новими енергозберігаючими.

    Крім того, в будівлі відремонтували стіни і стелі. Гіпсокартонні перегородки в навчальних класах та зонах рекреації замінили газобетонними, поклали новий лінолеум і кахельну плитку, в санвузлах встановили сантехобладнання.

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    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок
    На Слобідці відремонтували найбільшу школу: в частині будівлі розмістили дитячий садок

    Також в школі поміняли всі внутрішні інженерні мережі: електро-, тепло- і водопостачання. Капітальний ремонт виконаний в харчувальному блоці, спортивних залах, а сходові марші облицювали гранітом.

    Підрядник упорядкував і озеленив територію школи, встановив зовнішнє освітлення по периметру, облаштував доріжки і вхідні сходи, встановив огорожу дворової території.

    Виконано роботи з облаштування футбольного поля, баскетбольного майданчика і двох тенісних кортів, обладнана сучасний дитячий майданчик.

    Джерело: Думская

    Одеса школа ремонт водопостачання дитячий садок
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