Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Російські терористи атакували безпілотниками Одесу

Уночі РФ вдарила по Одесі. Унаслідок ворожої атаки, в місті пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. Над ліквідацією наслідків працюють усі необхідні служби.

5 фото На весь екран







Наслідки удару по Одесі фото: Сергій Лисак/Telegram

Зокрема, російські терористи атакували Одещину.

Унаслідок ворожих дій є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури. Одна людина постраждала. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними влади, в Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч. Крім того, зафіксовано пошкодження на території об’єкта критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня російські терористи атакували безпілотниками Одесу.