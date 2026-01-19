Головна Одеса Фото
Атака на енергетичний обʼєкт в Одесі: понад 30 тис. родин залишилися без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на енергетичний обʼєкт в Одесі: понад 30 тис. родин залишилися без світла
Енергетики працюють на місці, розбирають завали
фото: ДТЕК/Telegram

«Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу»

Уночі окупанти значно пошкодили енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тис. родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.  Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти», – йдеться у повідомленні.

Атака на енергетичний обʼєкт в Одесі: понад 30 тис. родин залишилися без світла фото 1
фото: ДТЕК/Telegram
Атака на енергетичний обʼєкт в Одесі: понад 30 тис. родин залишилися без світла фото 2
фото: ДТЕК/Telegram
Атака на енергетичний обʼєкт в Одесі: понад 30 тис. родин залишилися без світла фото 3
фото: ДТЕК/Telegram
Атака на енергетичний обʼєкт в Одесі: понад 30 тис. родин залишилися без світла фото 4
фото: ДТЕК/Telegram

ДТЕК наголошує: «Першочергове завдання – відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки».

Нагадаємо, у ніч на 19 січня російські терористи атакували безпілотниками Одесу. Унаслідок ворожої атаки, в місті пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Зокрема, російські терористи атакували Одещину. Унаслідок ворожих дій є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури. Одна людина постраждала.

Одеса ДТЕК енергетика відключення світла

