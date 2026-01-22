Головна Одеса Фото
Одеса: стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалий (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Одеса: стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалий (фото)
У результаті вибуху постраждав чоловік, 1963 року народження
фото: ДСНС Одещини

ДСНС: Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання

В Одесі 21 січня стався вибух у квартирі багатоквартирного будинку. Внаслідок цього постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

У місті по вулиці Михайла Грушевського стався вибух газоповітряної суміші та загорання домашнього майна у квартирі на 13-му поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку.

фото: ДСНС Одещини

У результаті вибуху постраждав чоловік, 1963 року народження. Його в тяжкому стані з опіками 80% тіла госпіталізовано до лікарні. Ймовірна причина вибуху – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.

«Ми вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки при використанні газового обладнання. Бережіть себе та своїх близьких!», – наголошує ДСНС.

Раніше у місті Славутич на Київщині стався вибух у квартирі на п'ятому поверсі однієї з багатоповерхівок. Про інцидент до поліції повідомила перехожа, яка почула гучний звук.

