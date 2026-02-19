Головна Одеса Фото
Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото)
Джин Шахін, Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь та Кріс Кунс були в Одесі
фото: Olga Stefanishyna/Facebook

«Сенатори побачили Одесу, яка тримає оборону»

Уперше з початку повномасштабної війни делегація сенаторів США – Джин Шахін (Нью-Гемпшир), Шелдон Вайтгаус (Род-Айленд), Річард Блюменталь (Коннектикут) та Кріс Кунс (Делавер) – відвідала Одесу. Візит відбувся напередодні четвертої річниці великого вторгнення РФ в Україну, 24 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

«Сенатори мали детальний брифінг про безпекову ситуацію в регіоні, можливості протиповітряної оборони, наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі міста та житлових районах. Дізналися про те, як Росія атакує американський бізнес – вже постраждали понад половина тих, хто працює в Україні. Про це йшлося на зустрічі з американськими сільськогосподарськими та логістичними компаніями», – йдеться у повідомленні.

Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото) фото 1
фото: Olga Stefanishyna/Facebook

За словами посла, ключовим елементом програми стали відвідини порту та спілкування з тими, хто щодня захищає Одесу та порти Чорного моря. Також була зустріч з місцевими релігійними та громадськими лідерами, керівництвом області.

Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото) фото 2
фото: Olga Stefanishyna/Facebook

«Сенатори побачили Одесу, яка тримає оборону. Незламних людей, які живуть й працюють попри постійні атаки, відсутність тепла та електрики», – наголосила Стефанішина.

Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото) фото 3
фото: Olga Stefanishyna/Facebook

Посол додала: «Члени делегації підтвердили нагальність посилення тиску на агресора, зокрема через ухвалення Конгресом відповідних двопартійних законопроєктів. Так, Джин Шахін заявила, що її законопроєкти («Стоп Росія та Китай» та щодо санкцій проти «тіньового флоту») готові до розгляду, як тільки Сенат повернеться до роботи наступного тижня. Очікує на голосування також законопроєкт щодо санкцій, співавтором якого є Річард Блюменталь».

До слова, голова МЗС Андрій Сибіга наголосив, що за час повномасштабної війни 47% американських компаній в Україні зазнали збитків від російських ударів, у 57% постраждали співробітники, а в 38% були загиблі.

