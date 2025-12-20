Головна Країна Суспільство
На фронті загинув воїн з підрозділу «Птахи Мадяра». Згадаймо Арсенія Зав'ялова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На фронті загинув воїн з підрозділу «Птахи Мадяра». Згадаймо Арсенія Зав’ялова
Арсеній Зав’ялов добровольцем пішов на фронт
колаж: glavcom.ua

Зав’ялов боронив Україну у складі 414‑ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» Сил безпілотних систем ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Арсенія Зав’ялова.

11 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на краматорському напрямі в Донецькій області внаслідок ворожої атаки загинув львів'янин Арсеній Зав’ялов. Про це повідомляє адміністрація Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, де головною художницею працює мама захисника, заслужена художниця України Дара Зав'ялова та Львівська міська рада.

Арсеній Зав’ялов народився 18 грудня 1992 року. Навчався у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр «Левеня»» та Ліцеї імені Василя Симоненка Львівської міської ради, згодом – в Інституті комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

«Світла дитина, білявий хлопчик, який навчався у Навчально-реабілітаційному центрі «Левеня» на самих початках становлення закладу. Він став талановитим айтішником, мужнім, сміливим патріотом своєї країни», – написали про Арсенія у навчальному центрі.

Арсеній Зав’ялов у дитинстві
Арсеній Зав’ялов у дитинстві
фото: Навчально-реабілітаційний центр «Левеня»

Працював Арсеній програмістом у товаристві з обмеженою відповідальністю «Вектор ай-ті». Зі слів рідних, Арсеній був надзвичайно різносторонньою особистістю. Захоплювався карате й кунг-фу, любив музику, зокрема жанр метал, цікавився літературою, фентезі та кіно. Обожнював гори й походи в Карпати з друзями, займався велоспортом. Любив тварин і ставився до них із великою турботою. Добре розбирався в комп’ютерних технологіях, цікавився скандинавською міфологією. Був яскравим, чуйним, турботливим і розумним, мав чудове почуття гумору, вирізнявся сміливістю та романтичністю.

Арсеній Зав’ялов пішов на фронт добровольцем у 2022 році, він служив зовнішнім пілотом (оператором) ударних безпілотних авіаційних комплексів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому, курському, південно-слобожанському, дніпропетровському та донецькому напрямках у складі 414‑ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Захисник України загинув 11 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на краматорському напрямі в Донецькій області внаслідок ворожої атаки. 

На фронті загинув воїн з підрозділу «Птахи Мадяра». Згадаймо Арсенія Зав’ялова фото 1

«Для нас це не лише втрата Захисника України – це біль нашої колеги, матері та всіх, хто знав Арсенія. Поділяємо цей біль і схиляє голови у глибокій скорботі», – йдеться у дописі адміністрації Першого театру.

Чин похорону захисника відбувся 19 грудня у Гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові. Поховали захисника на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87 (вул. Пасічна).

У Арсенія Зав’ялова залишилася мати Дара Зав'ялова.

Додамо, що Дара Зав'ялова є театральною художницею зі Львова. Закінчила Львівську академію мистецтв, на початку 1990-х працювала художницею-постановницею у театрі Курбаса, у 1995-му – перейшла у Перший театр дітей та юнацтва, з 2003 року є його головною художницею.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

На фронті загинув воїн з підрозділу «Птахи Мадяра». Згадаймо Арсенія Зав’ялова
На фронті загинув воїн з підрозділу «Птахи Мадяра». Згадаймо Арсенія Зав’ялова
Дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних помилкою не був, він зняв напругу – військова омбудсменка
Дозвіл на виїзд за кордон 18-22-річних помилкою не був, він зняв напругу – військова омбудсменка
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко
Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко

