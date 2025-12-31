Ситуація в районі Покровська та Мирнограду: аналіз аналітиків

DeepState: В Мирнограді відсутня смуга оборони, лише є райони, де наші війська чинять відносно організований спротив

Завдання взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена. Однак в наступному році противник націлений дотиснути ці два населені пункти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«В контексті Покровська змін за останній час небагато – противник продовжує затягувати свої сили в місто, намагається закріпитися в північній частині і періодично фіксується в районі Рівного, Світлого, Красного Лиману, влаштовуючи засідки», – йдеться у дописі.

Зазначається, що логістика залишається вкрай складною, і окупанти приділяють їй особливу увагу, усвідомлюючи її критичне значення для української сторони. Також повідомляється про регулярні операції із зачистки, які проводять, аби не допустити накопичення противника та зберегти для нього навіть мінімальні можливості постачання і ротації. Водночас аналітики наголошують, що це не змінює ситуацію кардинально, оскільки російські сили мають можливість перекидати піхоту за підтримки дронів.

«В Мирнограді відсутня смуга оборони, лише є райони, де наші війська чинять відносно організований спротив. В певній мірі, Мирноград стає схожим на Покровськ. Його ворог починає також поглинати з південної частини, беручи під контроль місцевість і вже дійшов до центральної частини. Одночасно з цим відбуваються фіксації по всьому місту, де вогневий контакт з ворогом може відбутися в будь-якій точці. Це і стало причиною переведення Мирнограду повністю в сіру зону», – йдеться в аналізі.

Водночас наголошується, що завдання з утримання населеного пункту залишається актуальним, тому бійці продовжують тримати оборону та намагаються не допустити повного захоплення міста противником. Також зазначається, що перешийок залишається проблемною ділянкою, оскільки має важливе значення для угруповання в Мирнограді.

«Задача взяти Покровськ та Мирноград до Нового року для ворога провалена. Якби не брехня та інші внутрішні проблеми, міста перебували б в кращому становищі, однак вже як є. В наступному році противник націлений дотиснути ці два населені пункти, направляючи додаткові ресурси, тож наступний місяць буде надскладним», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися у Мирнограді, поблизу Червоного Лиману, Філії та Гуляйполя.