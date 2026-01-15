Головна Одеса Фото
РФ атакувала судно під прапором Мальти на Одещині: є постраждалий (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала судно під прапором Мальти на Одещині: є постраждалий (фото)
Наслідки атаки уточнюються
фото: Олег Кіпер/Telegram

Постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога

Сьогодні, 15 січня, російська терористична армія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок чого пошкоджено цивільне вантажне судно під прапором Мальти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Балістична ракета влучила в район причалу з контейнерами на території Одеського району. Сталося загоряння», – зазначив очільник ОВА.

РФ атакувала судно під прапором Мальти на Одещині: є постраждалий (фото) фото 1
фото: Олег Кіпер/Telegram

Також пошкоджено цивільне вантажне судно під прапором Мальти. Постраждав член екіпажу судна, йому надається медична допомога. Наслідки атаки уточнюються.

РФ атакувала судно під прапором Мальти на Одещині: є постраждалий (фото) фото 2
фото: Олег Кіпер/Telegram

«Вкотре закликаю жителів Одещини оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та при її оголошенні негайно прямувати в укриття», – підсумував Кіпер.

Раніше 12 січня російська терористична армія уразила у Чорному морі два цивільні судна під прапорами Панами та Сан-Марино. Внаслідок чого постраждали люди.

Також 9 січня російські загарбники здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство в межах Українського морського коридору. Внаслідок ударів було пошкоджено два судна під іноземними прапорами.

Теги: війна Одещина

