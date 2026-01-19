Головна Країна Події в Україні
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
фото: соціальні мережі

Один із безпілотників влучив у багатоповерховий будинок

У ніч на 19 січня російські терористи атакувала безпілотниками Одесу. Про це пише «Главком» із посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.

Лисак написав, що в Одесі пролунали вибухи: «У місті гучно. Прошу до відбою тривоги перебувати у безпечних місцях».

Місцеві телеграм-канали повідомили, що один із безпілотників влучив у багатоповерховий будинок. Офіційної інформації наразі немає. Також невідомо, чи є постраждалі.

Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок фото 1
фото: соціальні мережі
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок фото 2
фото: соціальні мережі

Раніше Російська Федерація атакувала два порти Одещини. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, щонайменше п’ятеро поранено.

Зазначається, що унаслідок атаки пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією. Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». У результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Варто зазначити, що російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge.

Крім того, наприкінці грудня російські війська завдали ударів по низці українських олійноекстракційних заводів, зокрема по терміналу Allseeds у Південному та Іллічівському олійножировому комбінату Kernel у Чорноморську.

