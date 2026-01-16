Головна Країна Політика
«У деяких питаннях не на одному боці». Зеленський розповів про позицію США в перемовинах

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«У деяких питаннях не на одному боці». Зеленський розповів про позицію США в перемовинах
Зеленський повідомив, що українська делегація зараз на шляху у Сполучені Штати
фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Володимир Зеленський: «Я захищаю інтереси нашої держави»

Україна продовжує працювати спільно зі США щодо мирних переговорів. Однак у деяких питаннях погляди американців та української сторони не збігаються. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом, передає «Главком».

Зокрема, про це Володимир Зеленський висловився, комунтуючи заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна затримує перемовини. «Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Це зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. Й ультиматуми, на мій погляд – непрацююча модель у демократичних відносинах», – пояснив глава України.

Проте співпраця зі США триває. За словами президента, українська делегація відправилася до Сполучених Штатів Америки для перегорів. «Українська команда попри все активно працює з представниками Президента Сполучених Штатів – цими днями заплановані зустрічі наших представників. Українська делегація – Рустем Умєров, Кирило Буданов і Давид Арахамія – зараз на шляху у Сполучені Штати, і ми сподіваємося, що буде більше ясності як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась», – написав Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що наразі триває робота над документами щодо ганатій безпеки та плану відновлення і розвитку України Prosperity Package «Пакетом процвітання». «Якщо буде все допрацьовано, якщо буде погодження з американської сторони. Тому що я вважаю, що з нашого боку ми закінчили. То тоді можливо буде підписання під час Давосу», – додав очільник дердави.

Нагадаємо, шо президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Чехії Петром Павелом, під час яких обговорив критичну ситуацію на фронті та нагальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури. Сторони скоординували кроки щодо подальшої співпраці в межах європейської та трансатлантичної єдності. Зеленський підкреслив, що саме через агресивні наміри Москви будь-які спроби дипломатичного діалогу наразі «буксують».

Також повідомлялося, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не мала запасу ракет для протиповітряних систем до сьогоднішнього дня. Він наголосив, що кожен пакет допомоги доводиться «вибивати» у партнерів силою та дипломатичним тиском. Президент підкреслив, що поки в Україні триває війна, застарілі норми внутрішнього законодавства деяких країн щодо «недоторканних запасів» на складах заважають захисту українського неба.

Теги: Володимир Зеленський США Дональд Трамп переговори війна росія Петр Павел

