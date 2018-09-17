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    Фото

    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)

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    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)

    Майстри злетілись до Південної Пальміри зі всієї країни

    На вихідних в парку імені Т.Г. Шевченко в черговий раз відбулася виставка «Лавка-майстрів», на якій умільці народно-прикладної творчості представили свої роботи.

    За словами організаторів заходу, в ярмарку взяли участь понад 200 майстрів з різних областей України.

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    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)
    У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)

    На лотках, встановлених на центральній алеї парку, було все, що душа забажає - від різних прикрас, виробів зі шкіри, взуття та головних уборів до вишиванок та домашнього текстилю.

    Джерело: odessitua.com

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