У парку Шевченка пройшов ярмарок «Лавка майстрів» (фоторепортаж)



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Майстри злетілись до Південної Пальміри зі всієї країни

На вихідних в парку імені Т.Г. Шевченко в черговий раз відбулася виставка «Лавка-майстрів», на якій умільці народно-прикладної творчості представили свої роботи.

За словами організаторів заходу, в ярмарку взяли участь понад 200 майстрів з різних областей України.

На лотках, встановлених на центральній алеї парку, було все, що душа забажає - від різних прикрас, виробів зі шкіри, взуття та головних уборів до вишиванок та домашнього текстилю.

Джерело: odessitua.com