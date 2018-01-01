В Одесі пройшов масштабний парад ветеранів АТО. Яскраві фото та відео

Парадом пройшли 800 військовослужбовців - учасників АТО з 28-ї механізованої бригади та інших військових частин

Сьогодні в Одесі вшанували учасників і ветеранів АТО. Це робиться з метою підтримки бойового духу військовослужбовців, патріотичного виховання молоді, посилення уваги суспільства до захисників України, підтримки національних військових традицій. Почалося все в сквері Героїв Небесної Сотні позаду будівлі обласної адміністрації на проспекті



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Фото: uc.od.ua

Парадом пройшли 800 військовослужбовців - учасників АТО з 28-ї механізованої бригади та інших військових частин

Сьогодні в Одесі вшанували учасників і ветеранів АТО. Це робиться з метою підтримки бойового духу військовослужбовців, патріотичного виховання молоді, посилення уваги суспільства до захисників України, підтримки національних військових традицій.

Почалося все в сквері Героїв Небесної Сотні позаду будівлі обласної адміністрації на проспекті Шевченка. Тут, біля пам'ятного знака на місці майбутнього пам'ятника героям АТО, відбувся невеличкий мітинг за участю керівництва оперативного командування «Південь», командування 28-ї окремої механізованої бригади, міських і обласних чиновників.

Як заявив командир 28-ї омбр, яка нещодавно повернулася під Одесу з фронту, бригада за останній рік участі в бойових діях зазнала мінімальних втрат і зараз повністю готова до виконання будь-яких бойових завдань, інформує uc.od.ua.

Після мітингу кілька сотень військових, як зі складу 28-ї бригади, так і інших військових частин і ветерани АТО пройшли урочистим маршем від скверу Героїв Небесної Сотні по проспекту Шевченка до площі 10-го Квітня і монументу «Крила Перемоги».