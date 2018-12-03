Зимовий вечір на Французькому бульварі: троянди в снігу і Снігова королева (фоторепортаж)



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Казкова Одеса у перші дні зими

Зима для одеситів завжди настає раптово: вони майже не вірять прогнозам, а вранці дізнаються погоду, глянувши на термометр за вікном. Цього року холод прийшов набагато раніше, ніж зазвичай.

У парках і скверах біле покривало надійно вкрило квітучі троянди, опале листя і зелену травичку. Нудні скульптури в санаторіях під снігом поміняли свій образ. Наприклад, Оленка з російської казки перетворилася на Снігову королеву Андерсена.

В одному з двориків на Французькому бульварі, поряд зі старенькою полуторкою, зібраної вісім десятків років тому, можна пофантазувати і опинитися у минулому... Навіть деренчання трамвая, що проїжджає за кованими воротами, напевно, не відрізняється від такого в середині минулого століття. У реальність повертають тільки кондиціонери на стінах, склопакети у вікнах і сучасні авто, припарковані в найнесподіваніших місцях.

Зима на час вступила в свої права. Втім, вже з сьогодні обіцяють потепління, і казці прийде кінець.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для одеських котів зв'язали теплі шапки і шарфи.

Джерело: Думская