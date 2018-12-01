Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)



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Фотопрогулянка по Одесі 1 грудня 2018 року

Цього року зима в Одесі проявила дивовижну пунктуальність. Буквально за кілька годин до 1 грудня в місті пішов сніг, який вистелив білим килимом вулиці.

Зимовий період офіційно вступив в свої права з усіма своїми атрибутами.

І хоча вчора сніг посилив традиційні п'ятничні пробки, сьогодні ніяких ознак колапсу не спостерігалось.

Вночі дороги почистили і посипали піском, тому проїхати можна було по всіх основним міським артеріях можна без проблем: грейдер побував навіть на Трасі здоров'я.

Втім, втрачати пильність одеситам не можна: не дивлячись на старання двірників, відверто слизькі ділянки все-таки трапляються.

В цілому, сьогодні погода сприяла променаду в парку або біля моря: вітер стих, мороз не так сильний, а сніжний покрив лише прикрашає міські пейзажі.

Джерело: Пушкинская.net