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    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)

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    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)

    Фотопрогулянка по Одесі 1 грудня 2018 року

    Цього року зима в Одесі проявила дивовижну пунктуальність. Буквально за кілька годин до 1 грудня в місті пішов сніг, який вистелив білим килимом вулиці.

    Зимовий період офіційно вступив в свої права з усіма своїми атрибутами.

    І хоча вчора сніг посилив традиційні п'ятничні пробки, сьогодні ніяких ознак колапсу не спостерігалось.

    Вночі дороги почистили і посипали піском, тому проїхати можна було по всіх основним міським артеріях можна без проблем: грейдер побував навіть на Трасі здоров'я.

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    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)
    Перший день зими: прогулянка вулицями Південної Пальміри (фоторепортаж)

    Втім, втрачати пильність одеситам не можна: не дивлячись на старання двірників, відверто слизькі ділянки все-таки трапляються.

    В цілому, сьогодні погода сприяла променаду в парку або біля моря: вітер стих, мороз не так сильний, а сніжний покрив лише прикрашає міські пейзажі.

    Джерело: Пушкинская.net

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