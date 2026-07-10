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Тонна дизпального за службу в тилу. Офіцер ТЦК попався на хабарі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Тонна дизпального за службу в тилу. Офіцер ТЦК попався на хабарі
Офіцер ТЦК пообіцяв зняти чоловіка з розшуку за дизпальне
фото: Національна поліція України

Правоохоронці стверджують, що військовослужбовець обіцяв не лише змінити місце служби, а й «вирішити» проблему з розшуком

В Одесі правоохоронці затримали лейтенанта мобілізаційного відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, він вимагав у військовозобов'язаного 1000 літрів дизельного пального в обмін на сприяння у проходженні служби не в штурмовому підрозділі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

За інформацією правоохоронців, до офіцера звернувся чоловік, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Слідство стверджує, що лейтенант пообіцяв допомогти йому «вирішити питання» за винагороду у вигляді однієї тонни дизельного пального.

Тонна дизпального за службу в тилу. Офіцер ТЦК попався на хабарі фото 1
фото: Національна поліція України

За версією слідства, офіцер обіцяв видалити інформацію про військовозобов'язаного із системи «Оберіг», а також видати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Надалі чоловік мав отримати висновок про придатність до служби лише у підрозділах забезпечення, зв'язку, логістики, навчальних центрах або територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці затримали підозрюваного після того, як він отримав 100 талонів на дизельне пальне номіналом по 10 літрів кожен. Слідчі повідомили лейтенанту про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі майже 1,5 млн грн.

Нагадаємо, 16 червня заступник міністра оборони України Мстислав Банік провів термінову нараду з Командуванням Сухопутних військ через інциденти в одному з Одеських ТЦК. За її підсумками він анонсував службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. За словами посадовця, перевірки мають охопити звернення громадян щодо можливого незаконного утримання, застосування насильства та інших неправомірних дій. Банік також заявив, що такі випадки підтверджують необхідність реформи ТЦК.

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Теги: Національна поліція України Одеса ТЦК

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