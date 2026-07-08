Літо Паоло Соррентіно. Що дивитися в кінотеатрах цього тижня

Серед новинок цього тижня – три іноземні стрічки

Цього тижня українські кінотеатри пропонують кілька гучних прем'єр для шанувальників різних жанрів. Головною сімейною подією стане повнометражна стрічка «Ваяна» від Disney. Вона повертає на великий екран актора Двейна Джонсона в образі Мауї через десять років після успіху культового мультфільму. Любителів горору чекає нова глава франшизи «Зловісні мерці у вогні», а прихильників детективів – французька кримінальна комедія «Вбивство на третьому поверсі».

«Главком» детально розповідає про головні кіноподії 9 липня 2026 року.

Ваяна

Країна: США

США Режисер: Томас Каїл

Томас Каїл Актори: Кетрін Лагая, Двейн Джонсон, Джон Туї, Френкі Адамс, Ріна Оуен, Джемейн Клемент

Ваяна. Офіційний трейлер

Повнометражний фільм «Ваяна» – адаптація однойменного анімаційного хіта Disney 2016 року, яку зняв режисер Томас Каїл. Мультфільм «Ваяна» мав бюджет у межах $150–175 млн і зібрав у світовому прокаті близько $687 млн. З нагоди десятиріччя від релізу анімаційної стрічки творці проєкти й вирішили відзняти повнометражний фільм. Подібний досвід був напередодні, зокрема, з «Русалонькою». У центрі історії оригінального мультфільму «Ваяна» була юна донька вождя острова Мотунуї, яка вирушає за межі рифу, щоб урятувати свій народ, повернути серце богині Те Фіті та знайти власне призначення. Одну з головних ролей тоді озвучив актор Двейн Джонсон – він «подарував» голос напівбогу Мауї.

У новому повнометражному фільмі Двейн Джонсон повернувся до ролі Мауї – цього разу вже не лише голосом, а й у кадрі. Для актора цей проєкт має особисте значення: під час промокампанії він неодноразово наголошував, що історія «Ваяни» пов'язана з його полінезійським корінням, родиною та спадщиною. Джонсон також є одним із продюсерів стрічки через компанію Seven Bucks Productions.

Головну роль Ваяни отримала Кетрін Лагая – австралійська акторка самоанського походження із Сіднея. Це її перша велика роль у повнометражному кіно. За даними західних медіа, акторку обрали після масштабного кастингу, у якому розглядали десятки тисяч претенденток. Під час промокампанії Лагая говорила, що для неї ця роль – не просто дебют у великому кіно, а можливість побачити на екрані культуру, родину й походження, які є частиною її власної ідентичності. Символічно, що окрему зупинку під час масштабного промотуру з акторами творці зробили у Сіднеї. Саме там напередодні пройшла прем'єра «Ваяни» за участю Двейна Джонсона, Кетрін Лагая та команди фільму. Також Disney організовував масштабні промозаходи в Лондоні.

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Зйомки нової «Ваяни» проходили у США – зокрема в Атланті та на Гаваях. Основний знімальний період стартував у липні 2024-го і завершився в листопаді того ж року. Саме Гаваї стали однією з ключових локацій, адже творці прагнули максимально наблизити візуальну мову фільму до природного середовища Тихоокеанського регіону. Оператором стрічки став Оскар Фаура. За візуальні ефекти відповідав Білл Вестенгофер, володар «Оскара» за роботу над «Життям Пі». До проєкту повернулися композитор Марк Манчина та Лін-Мануель Міранда, які працювали над піснями оригінальної «Ваяни». Саме музика стала одним із ключових чинників популярності мультфільму 2016 року. Саундтреки How Far I’ll Go та You’re Welcome у виконанні Двейна Джонсона стали хітами.

Під час промокампанії режисер Томас Каїл наголошував, що його мета – не «замінити» мультфільм, а створити до нього кінематографічного супутника. Він говорив, що для команди було важливо зберегти повагу до оригіналу, але водночас дати глядачам нове відчуття масштабу. Саме тому багато уваги приділяли культурним консультантам, деталям костюмів, татуювань, реквізиту, музиці та роботі з акторами тихоокеанського походження. Щодо бюджету фільму «Ваяна» – офіційну суму продюсери поки не назвали.

Зловісні мерці у вогні

Країна: США, Канада, Нова Зеландія

США, Канада, Нова Зеландія Режисер: Себастьян Ванічек

Себастьян Ванічек Актори: Сухейла Якуб, Гантер Дуен, Люсіан Б'юкенен, Тенді Райт, Еролл Шанд, Мод Девей, Джордж Пуллар, Грета ван ден Брінк

Зловісні мерці у вогні. Офіційний трейлер

«Зловісні мерці у вогні» – шоста повнометражна стрічка культової горор-франшизи Evil Dead та третій самостійний фільм серії після рімейку «Зловісні мерці» (2013) і хіта «Повстання зловісних мерців» (2023). Нову главу довірили французькому режисеру Себастьяну Ванічеку, який голосно заявив про себе після горору «Паразити». Саме ця робота настільки вразила творця франшизи Сема Реймі, що він особисто запросив Ванічека очолити новий фільм. Продюсерами картини стали сам Реймі, Роб Таперт, а також актор Брюс Кемпбелл, який десятиліттями був обличчям франшизи.

На відміну від попередніх частин, новий фільм розповідає повністю оригінальну історію. Головною героїнею стає Аліс (її роль зіграла акторка Сухейла Якуб), яка після смерті чоловіка приїжджає до віддаленого родинного маєтку своїх свекрів, сподіваючись пережити втрату. Разом із нею у будинку перебувають чимало родичів. Мирне возз'єднання швидко перетворюється на криваву пастку, коли у маєтку пробуджується давнє зло. Воно швидко бере під контроль людей у будинку.

Себастьян Ванічек не приховував, що хотів зробити один із найжорсткіших фільмів серії. Ще до початку виробництва режисер говорив, що мріє створити «болючий» горор, після якого глядач почуватиметься фізично виснаженим. Уже після завершення зйомок режисер уточнив, що «Зловісні мерці у вогні» можуть стати навіть не найкривавішим, але, без сумніву, найбільш жорстоким і найнапруженішим фільмом франшизи. За його словами, історія розгортається протягом дуже короткого проміжку часу та працює як безперервна гонитва на виживання із постійним відчуттям браку часу. Окрему увагу режисер приділив практичним ефектам. Ванічек розповідав, що принципово прагнув мінімізувати використання комп'ютерної графіки. Однією з головних особливостей стрічки стало використання справжнього вогню. За словами режисера, значна частина сцен освітлювалася реальним полум'ям, яке створює текстуру та світло, неможливі для цифрової імітації. Саме тому слово Burn («Вогонь») винесене навіть у назву картини.

Зйомки проходили у Новій Зеландії, хоча сюжетні події розгортаються у США. Режисер пояснював, що його команда свідомо використала місцеві природні ландшафти та ізольовані локації, які ідеально підходили для історії про відрізану від світу родину. Для виконавиці головної ролі, акторки Сухейли Якуб це один із найбільших міжнародних проєктів у кар'єрі після ролей у «Дюні: Частина друга» та «Клітці». Сам Ванічек пояснював свій вибір тим, що акторка має рідкісне поєднання фізичної витривалості й емоційної сили, необхідне для історії. Офіційний бюджет «Зловісних мерців у вогні» творці наразі не розкривають.

Вбивство на третьому поверсі

Країна: Франція

Франція Режисер: Ремі Безансон

Ремі Безансон Актори: Жіль Леллуш, Летиція Каста, Гійом Гальєнн, Ізабель Еме Гонсалес-Сола, Катаюн Латиф, Маттіас Жакен

Вбивство на третьому поверсі. Офіційний трейлер

«Вбивство на третьому поверсі» – французька кримінальна комедія режисера Ремі Безансона, автора відомих стрічок «Перший день решти твого життя» та «Зірки». Цього разу він поєднав легку іронію, детективну інтригу та численні відсилання до творчості Альфреда Гічкока, створивши своєрідне освідчення в любові класичним детективам і саспенсу. У центрі сюжету – подружжя Колет Курро (цю роль зіграла акторка Летиція Каста) та Франсуа Тарновський (у виконанні актора Жіль Леллуш). Колет – викладачка кіно, яка спеціалізується на творчості Альфреда Гічкока. Франсуа – письменник, автор історичних детективів, що переживає творчу кризу. Їхнє спокійне життя змінюється після знайомства з новими сусідами.

Одного вечора Колет переконується, що стала свідком убивства жінки у квартирі навпроти. Її головним підозрюваним стає харизматичний актор Янн Кербек (у виконанні реального актора Гійома Гальєнна). Проте в неї та оточуючих є сумніви, чи справді вона бачила злочин. Або ж це лише наслідок професійного захоплення фільмами Гічкока. Поки поліція не поспішає реагувати, подружжя починає власне розслідування, яке дедалі більше стирає межу між реальністю та художньою вигадкою.

Ремі Безансон не приховував, що головним натхненням для сценарію став легендарний фільм Альфреда Гічкока «Вікно у двір». Водночас режисер не хотів створювати рімейк чи пародію. Його задум полягав у тому, щоб розповісти сучасну історію про силу уяви, одержимість детективами та те, як звичайні люди можуть перетворитися на аматорів-слідчих. Саме тому стрічка балансує між кримінальною загадкою, романтичною комедією та легкою сатирою на жанр детективного кіно.

Для Жіля Леллуша це вже третя співпраця з Ремі Безансоном після фільмів «Моє життя в повітрі» (2005) та «Перший день решти твого життя» (2008). Сам режисер говорив, що давно хотів знову попрацювати з актором, адже той ідеально поєднує драматичну глибину та комедійний темперамент. Не менш цікавою стала екранна пара Леллуша і Летиції Касти. До цього вони вже грали подружжя в популярному французькому серіалі «Полум'я», тому режисер вирішив використати їхню природну взаємодію й у новому фільмі. Музику написав французький композитор Лоран Перес дель Мар, відомий роботами над історичними драмами та пригодницькими стрічками.

Світова прем'єра фільму «Вбивство на 3-му поверсі» відбулася на Роттердамському міжнародному кінофестивалі у програмі Limelight, після чого стрічка вийшла у широкий французький прокат 11 березня 2026-го. Критики позитивно сприйняли поєднання детективу та комедії, особливо відзначивши гру головного тріо – Жіля Леллуша, Летиції Касти та Гійома Гальєнна. Також кінокритики відзначили численні кінематографічні відсилання, які оцінять шанувальники Гічкока й Агати Крісті.

Літо Соррентіно

Країна: Італія

Італія Режисер: Паоло Соррентіно

Літо Соррентіно. Ретроспектива

З 9 липня в обраних українських кінотеатрах стартує «Літо Соррентіно» – ретроспектива фільмів одного з найвідоміших європейських режисерів сучасності, лауреата премії «Оскар» Паоло Соррентіно. Проєкт об'єднав три знакові роботи режисера: «Велика краса», «Юність» та «Благодать». Ретроспектива проходить за ініціативи Посольства Італії в Україні, Італійського інституту культури в Україні та кінокомпанії «Артхаус Трафік». Покази відбудуться у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях.

Стиль режисера Паоло Соррентіно відзначається розкішною візуальністю, музичністю, іронією, меланхолією та героями, які живуть на межі краси, втоми й внутрішньої порожнечі. Світове визнання Соррентіно приніс фільм «Велика краса», який у 2014 році отримав премію «Оскар» як найкращий фільм іноземною мовою. Водночас сам режисер давно вийшов за межі одного хіта: його фільмографія включає «Молодого Папу», «Нового Папу», «Руку Бога», «Партенопу» та інші роботи, де особисті історії постійно перетинаються з темами влади, старіння, пам'яті й духовної спустошеності.

«Велика краса» – головний фільм ретроспективи та, ймовірно, найвідоміша робота Соррентіно. Стрічка вийшла у 2013-му й стала великим міжнародним проривом режисера. У центрі сюжету – 65-річний письменник і журналіст Джеп Гамбарделла у виконанні актора Тоні Сервілло. Колись він написав успішний роман, але згодом фактично розчинився у світському житті Рима. Джеп ходить на вечірки, спостерігає за заможними, втомленими й внутрішньо порожніми людьми та поступово усвідомлює, що блиск великого міста приховує втрату сенсів. За словами режисера, це фільм про красу, яка засліплює. А також про порожнечу, яку неможливо заглушити музикою, алкоголем чи нічними розмовами.

«Юність» – англомовна драма Соррентіно 2015 року з акторами та акторками Майклом Кейном, Гарві Кейтелем, Рейчел Вайс, Полом Дано та Джейн Фондою. Події фільму розгортаються у розкішному альпійському готелі, де літній диригент проводить відпустку разом із донькою та давнім другом-режисером. Зовні це історія про відпочинок, але насправді – про старість, пам'ять, творчість і страх втратити себе. Герої багато говорять про минуле, мистецтво, тіло, славу й те, що залишається після людини. Стрічка брала участь в основному конкурсі Каннського кінофестивалю та стала однією з найпомітніших міжнародних робіт режисера.

«Благодать» – найновіша стрічка у програмі ретроспективи. Фільм вийшов у 2025-му, а головну роль у ньому знову виконав актор Тоні Сервілло. За сюжетом, у центрі історії – вигаданий президент Італії, який наближається до завершення свого терміну й опиняється перед складними моральними рішеннями. Стрічка поєднує політичну драму, меланхолійний гумор і характерну для Соррентіно увагу до самотності людей, наділених владою. Світова прем'єра стрічки відбулася на 82-му Венеційському кінофестивалі, де «Благодать» стала фільмом-відкриттям.

«Літо Соррентіно» дає українським глядачам можливість побачити на великому екрані одразу три різні, але дуже впізнавані обличчя режисера: римську розкіш і втому у «Великій красі», альпійську тишу й роздуми про старіння в «Юності» та політичну самотність у «Благодаті». Усі три фільми об'єднує фірмова здатність Соррентіно перетворювати приватні історії на велике кіно про людину, час і красу.