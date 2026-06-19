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Безпечні пляжі в Одесі: оприлюднено перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Безпечні пляжі в Одесі: оприлюднено перелік
Для відвідування вже доступні 27 пляжних ділянок
фото: glavcom.ua

Кіпер: Під час перебування на узбережжі обовʼязково дотримуйтесь правил безпеки та реагуйте на сигнали повітряної тривоги

На Одещині влада погодила відкриття ще 14 пляжів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Розширюємо перелік безпечних зон для оздоровлення. Після проходження всіх необхідних обстежень погодили відкриття ще 14 пляжних зон в Одесі», – йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними влади, наразі для відвідування вже доступні 27 пляжних ділянок.

Серед них:

  • «Великофонтанський»,
  • «Дельфін»,
  • «Калетон»,
  • Інклюзивний «Без меж»,
  • «Ланжерон»,
  • «Аркадія»,
  • «Курортний»,
  • «Муніципальний» (10 станція Великого фонтану),
  • «Золотий Берег»,
  • «Для осіб з інвалідністю»,
  • «Чайка».

Кіпер наголосив: «Під час перебування на узбережжі обовʼязково дотримуйтесь правил безпеки та реагуйте на сигнали повітряної тривоги».

Станом на червень 2026 року середня вартість комфортної однокімнатної квартири в місті коливається в межах 7 500-12 тис. грн. «Главком» проаналізував дані профільних ресурсів і з’ясував, за скільки сьогодні можна зняти найдешевше ізольоване житло в Одесі.

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Теги: Одеса пляжі відпочинок туризм

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