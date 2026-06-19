Безпечні пляжі в Одесі: оприлюднено перелік

Для відвідування вже доступні 27 пляжних ділянок

Кіпер: Під час перебування на узбережжі обовʼязково дотримуйтесь правил безпеки та реагуйте на сигнали повітряної тривоги

На Одещині влада погодила відкриття ще 14 пляжів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Розширюємо перелік безпечних зон для оздоровлення. Після проходження всіх необхідних обстежень погодили відкриття ще 14 пляжних зон в Одесі», – йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними влади, наразі для відвідування вже доступні 27 пляжних ділянок.

Серед них:

«Великофонтанський»,

«Дельфін»,

«Калетон»,

Інклюзивний «Без меж»,

«Ланжерон»,

«Аркадія»,

«Курортний»,

«Муніципальний» (10 станція Великого фонтану),

«Золотий Берег»,

«Для осіб з інвалідністю»,

«Чайка».

Кіпер наголосив: «Під час перебування на узбережжі обовʼязково дотримуйтесь правил безпеки та реагуйте на сигнали повітряної тривоги».

Станом на червень 2026 року середня вартість комфортної однокімнатної квартири в місті коливається в межах 7 500-12 тис. грн. «Главком» проаналізував дані профільних ресурсів і з’ясував, за скільки сьогодні можна зняти найдешевше ізольоване житло в Одесі.