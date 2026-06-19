Безпечні пляжі в Одесі: оприлюднено перелік
Кіпер: Під час перебування на узбережжі обовʼязково дотримуйтесь правил безпеки та реагуйте на сигнали повітряної тривоги
На Одещині влада погодила відкриття ще 14 пляжів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
«Розширюємо перелік безпечних зон для оздоровлення. Після проходження всіх необхідних обстежень погодили відкриття ще 14 пляжних зон в Одесі», – йдеться у повідомленні.
Загалом, за даними влади, наразі для відвідування вже доступні 27 пляжних ділянок.
Серед них:
- «Великофонтанський»,
- «Дельфін»,
- «Калетон»,
- Інклюзивний «Без меж»,
- «Ланжерон»,
- «Аркадія»,
- «Курортний»,
- «Муніципальний» (10 станція Великого фонтану),
- «Золотий Берег»,
- «Для осіб з інвалідністю»,
- «Чайка».
Кіпер наголосив: «Під час перебування на узбережжі обовʼязково дотримуйтесь правил безпеки та реагуйте на сигнали повітряної тривоги».
Станом на червень 2026 року середня вартість комфортної однокімнатної квартири в місті коливається в межах 7 500-12 тис. грн. «Главком» проаналізував дані профільних ресурсів і з’ясував, за скільки сьогодні можна зняти найдешевше ізольоване житло в Одесі.
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