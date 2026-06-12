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Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

Національна оперета 13 червня відкриє свої двері для тих, хто мріє зазирнути за оксамитову завісу

Цими вихідними на киян та гостей столиці чекають масштабні виставки, серед яких «Нове життя» у Музеї Ханенків та врятовані полотна з Херсона в Картинній галереї. Театральна афіша пропонує багаторічний хіт «Корсиканка» та трагікомедію «Хто я?» від релокованого Луганського театру, а на музичній сцені відбудуться концерти alyona alyona та Меловіна.

«Главком» підготував традиційний гід Києвом на 13-14 червня, де кожен знайде відпочинок до душі.

Зміст

Музеї

«Херсон. Шовкуненко. Врятоване»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 1

На виставці представлені твори художника з колекції Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка, які не були викрадені російськими військами під час окупації Херсона у 2022 році.

Представлені в експозиції дев’ять картин відрізняються за періодом написання та тематикою, демонструючи різноплановість творчості Олексія Шовкуненка. Серед них пейзажі з численних подорожей митця, а також імпресіоністичний краєвид із лататтям. У музейному просторі експонуються портрети першої та другої дружин Олексія Шовкуненка, а також льотчика Калениченка. З-поміж інших робіт вирізняється індустріальний пейзаж «Азовсталь».

Коли: до 26 липня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 2

У Музеї історії міста Києва триває масштабна виставка «Я сколихнув цей світ», яку присвячено 90-річному ювілею всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука.

Ювілейна експозиція відкриває багатогранний світ митця: вона розгортається на всіх виставкових поверхах музею та демонструє майже 250 творів Івана Марчука. Однією з найцікавіших родзинок експозиції є портрет третього президента України Віктора Ющенка, який нещодавно буквально повернувся із забуття. Як раніше повідомляв «Главком», Іван Марчук написав це полотно акриловими фарбами у 2003 році на замовлення близького до політика бізнесмена як знак підтримки майбутнього кандидата. Згодом під час одного з переїздів родина Ющенків загубила цю картину, і її тривалий час вважали втраченою, проте напередодні ювілею майстра роботу нарешті знайшли та передали до музею.

Коли: до 21 червня 2026 року.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

«Тиха присутність»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 3

Це виставка одразу двох мисткинь. У живописній серії Наталії Корф-Іванюк локальні плями формують мʼякі жіночі силуети, які ніби розчиняються у повітрі, зберігаючи глибоке відчуття інтимності. Ці образи існують на межі фігуративності й абстракції, у вимірі особистих вражень та рефлексій.

У серії живописних інтер’єрів Ангеліни Гафинець предметний світ поступово втрачає побутовість і перетворюється на емоційний ландшафт. Інтер’єр стає не конкретним місцем, а психологічним простором пам’яті та внутрішнього діалогу.

Коли: з 5 червня до 4 липня.

Місце проведення: Imagine Point, Голосіївський проспект, 86/1

«Григорій Гавриленко. Нове життя»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 4

Ця виставка – перша за майже двадцять років спроба представити й осмислити творчість одного з ключових українських художників-шістдесятників. Назва виставки відсилає до знакової серії творів Григорія Гавриленка – ілюстрацій до Vita Nova («Нове життя») Данте в українському перекладі. Водночас «нове життя» можна прочитати як формулу практики самого Гавриленка з його пошуком «чистоти людини і світу».

Коли: до 2 серпня.

Місце проведення: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15.

Театри

Вистава «Корсиканка»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 5

У театрі драми й комедії у Києві відбудеться цікава подія за п’єсою чеського драматурга Іржі Губача «Корсиканка». У головних ролях гратимуть заслужені артисти України – Олеся Журавська та Сергій Солодов. Прем’єра вистави відбулась 20 років тому. І за цей час вона не тільки не набридла, а з кожним роком тільки збільшує кількість шанувальників. Чому? Не дивлячись на те, що вистава порушує серйозні питання, вона легка й виконана у гумористичному ключі.

Головні герої – Наполеон, який знаходиться у засланні після поразки на острові Святої Єлени, та корсиканка Жозефіна, яка несподівано з’являється у житті минулого великого імператора. Дівчина перевертає життя Наполеона до гори дриґом та змушує його знову бажати відчувати та жити. Цікаво, чим закінчиться історія? Ви обов’язково дізнаєтесь, просто прийдіть до театру!

Коли: 13 червня, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Екскурсія «Оперета відкриває секрети»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 6

Національна оперета відкриває свої двері для тих, хто мріє зазирнути за оксамитову завісу.

Під час екскурсії ви побачите перетворення театру на «київський Версаль» та відвідаєте закриті цехи:

  • Костюмерна: колекція фраків, циліндрів та вишуканих суконь.
  • Реквізиторська: де зберігаються театральні «скарби» та створюється магія бутафорії.
  • Гримерки: простір, де звичайні кияни перетворюються на героїв мюзиклів.

Крім того, гіди розкажуть, чому Миколі Садовському віддали будівлю на околиці Києва та як «легкий» жанр став фатальним для першого керівника театру.

Коли: 13 червня, 13:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Френк Сінатра»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 7

У Театрі оперети в Києві пройде вистава «Френк Сінатра», присвячена видатному королю свінгу, який увійшов в історію не тільки як унікальний виконавець, а й блискучий актор, що отримав премію «Оскар». Але перш за все, Френк Сінатра – це неповторний тембр голосу, який просто неможливо переплутати з жодним іншим. Недарма він почав співати у віці восьми років, стоячи на барі. Попри те, що Сінатру виключили зі школи, він був заарештований за зваблення та мав чотирьох жінок, музика завжди залишалася його найбільшою пристрастю. І це можна почути у кожній пісні великого майстра.

Френк Сінатра прожив довге насичене життя, у якому неймовірний талант йшов пліч-о-пліч із постійною боротьбою із депресією. Однак Сінатра ніколи не здавався і свій останній концерт він зіграв у віці 79 років. Життя і творчість співака варті того, щоб згадувати Сінатру знову і знову, співати його пісні та захоплюватися ним.

Коли: 14 червня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Хто я?»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 8

14 червня на Камерній сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (МЦКМ) відбудуться покази вистави «Хто я?». Це сучасна трагікомедія Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, створена за мотивами п'єси «Бридкий» відомого німецького драматурга Маріуса фон Маєнбурга.

Постановка гостро підіймає теми самоідентифікації, сприйняття власної зовнішності, «втрати обличчя» та абсурдності сучасних стандартів краси.

Луганський український театр, який через бойові дії змушений був двічі релокуватися (у 2014 році до Сіверськодонецька, а після 2022 – до Сум та Києва), наразі активно продовжує роботу на столичних майданчиках, презентуючи глядачам актуальну європейську драматургію.

Коли: 14 червня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ (Камерна сцена), Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерти

alyona alyona у Morewell

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 9

13 червня 2026 року – єдиний цього року великий сольний концерт alyona alyona просто неба на березі Київського моря.

alyona alyona – українська реп-діва, одна з найяскравіших зірок української сцени, яка зламала стереотипи. Її виступи – це поєднання потужного меседжу, вибухової енергії та безумовної щирості. На глядачів чекає магічне шоу та зіркові гості.

Коли: 13 червня, 19:00.

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Morewell, вул. Київська 43А, Толокунь.

Electro Dance 80s–2000s у Feels Garden

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 10

У суботу, 13 червня, у Feels Garden пройде великий Electro Dance вечір, присвячений головним хітам 80-х–2000-х років. Організатори обіцяють атмосферу золотої епохи диско, electro та ретро-клубних вечірок під відкритим небом.

За пультом цього вечора виступатимуть діджеї Roland та Svmvnto. Для перших гостей заходу передбачено welcome-коктейль.

Коли: 13 червня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Melovin у Feels Garden

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 11

Melovin обіцяє, що це буде концептуальне шоу, де світло, звук і атмосфера працюватимуть як одне ціле, створюючи момент, у якому ти повністю занурюєшся в музику.

Переможець «X-Фактор», фіналіст Євробачення 2018, артист, який створив власний стиль і не боїться бути собою. Його музика – це сміливість, глибина і та сама емоція, яка накриває з першої секунди.

Коли: 14 червня, 19:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Комедійне шоу «Сімейна терапія»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 12

«Сімейна терапія» – це комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель – це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок.

Коміки:

  • Андрій Бережко @andreyberezhko
  • Паша Пінчук @pasha_pinchuk
  • Міла Єрємєєва @mila.eremeeva
  • Наталія Скорик @natali.skoryk

Коли: 14 червня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Гумористичне шоу «Найцікавіший глядач»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня фото 13

«Найцікавіший глядач» – це шоу, де головними героями стають глядачі. Перед початком кожен глядач отримує анкету та відповідає на незвичайні, кумедні й особисті запитання. Після цього ведучі обирають найцікавіших глядачів і запрошують їх на сцену.

У теплій та комфортній атмосфері на учасників чекає жива розмова, несподівані історії, смішні моменти та цікаві відкриття. Адже ніколи не знаєш, хто сьогодні виявиться найцікавішим глядачем.

Шоу, де кожен із залу має шанс стати головною зіркою вечора.

Ведучі шоу: Вова Маслов і Повар Данило

Коли: 13 червня, 19:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

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Теги: вихідні стендап концерт столиця виставка театр музеї відпочинок Київ вистава

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