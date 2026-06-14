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Зеленський припустив, що мирну угоду доведеться укладати не з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський припустив, що мирну угоду доведеться укладати не з Путіним
Зеленський констатував, що на усі публічні та непублічні пропозиції миру, Путін відповів лише словами про продовження війни
фото: Офіс президента

Президент України натякнув на можливість майбутніх переговорів з іншим керівником Кремля

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Володимиром Путіним. Таку думку він висловив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Очільник Кремля, вважає президент України, живе у відірваному від реальності світі.

«Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – із тим, хто не буде закриватись від реальності», – зазначив Зеленський.

Раніше президент України повідомив, що розвідка здобула документи, які потрапляють на стіл Володимиру Путіну. Згідно з ними, прогнозні показники невдоволення росіян диктатором «продовжать неухильно зростати».

Зеленський констатував, що на усі публічні та непублічні пропозиції миру, Путін відповів лише словами про продовження війни, хоча внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному.

Нагадаємо, протягом останньої доби атаки українських безпілотників завдали значних збитків паливній інфраструктурі ворога. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне виконання завдань щодо «далекобійних санкцій» у відповідь на небажання Кремля припиняти агресію. Головними цілями українських воїнів стали об'єкти в Ярославському та Тульському регіонах РФ.

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Теги: розвідка путін документи Володимир Зеленський президент

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