Власника ресторану, який побив жінку в Одесі, позбавлено дозволу на проживання в Україні

В Одесі власник ресторану Turkuaz жорстоко побив жінку

Громадянина Туреччини, який побив українку в Одесі, позбавили посвідки на постійне проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міграційну службу Одеської області.

«13 червня 2026 року громадянин Туреччини Йилдиз Угур, 1968 року народження, вчинив кримінальне правопорушення відносно громадянки України Наталії Іванівни, 1958 року народження. За наявною інформацією, він грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та застосуванням фізичного насильства», – йдеться у повідомленні.

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За поданням Управління стратегічних розслідувань в Одеській області прийнято рішення відкликати дозвіл на імміграцію в Україну, наданий зазначеному громадянину.

«Також ухвалено рішення про визнання недійсною, вилучення та знищення посвідки на постійне проживання в Україні, виданої на підставі цього дозволу», – додається у заяві.

Нагадаємо, 13 червня, на вулиці Дерибасівській в Одесі стався конфлікт між 68-річною місцевою мешканкою та 58-річним директором ресторану Turkuaz. Обидва учасники конфлікту подали заяви до поліції.