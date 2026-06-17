Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Власника ресторану, який побив жінку в Одесі, позбавлено дозволу на проживання в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Власника ресторану, який побив жінку в Одесі, позбавлено дозволу на проживання в Україні
Громадянин Туреччини Йилдиз Угур побив українку
фото: Міграційна служба Одеської області

В Одесі власник ресторану Turkuaz жорстоко побив жінку

Громадянина Туреччини, який побив українку в Одесі, позбавили посвідки на постійне проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міграційну службу Одеської області.

«13 червня 2026 року громадянин Туреччини Йилдиз Угур, 1968 року народження, вчинив кримінальне правопорушення відносно громадянки України Наталії Іванівни, 1958 року народження. За наявною інформацією, він грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та застосуванням фізичного насильства», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За поданням Управління стратегічних розслідувань в Одеській області прийнято рішення відкликати дозвіл на імміграцію в Україну, наданий зазначеному громадянину.

Власника ресторану, який побив жінку в Одесі, позбавлено дозволу на проживання в Україні фото 1

«Також ухвалено рішення про визнання недійсною, вилучення та знищення посвідки на постійне проживання в Україні, виданої на підставі цього дозволу», – додається у заяві.

Нагадаємо, 13 червня, на вулиці Дерибасівській в Одесі стався конфлікт між 68-річною місцевою мешканкою та 58-річним директором ресторану Turkuaz. Обидва учасники конфлікту подали заяви до поліції. 

Теги: Одеса Державна міграційна служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
20 травня, 05:35
Після ворожої атаки повністю зруйновано одноповерхову будівлю
Одеса: російський дрон влучив у багатоповерхівку
20 травня, 07:26
Іноземці проходять суворий контроль ще на етапі отримання візи
«Мігранти були, є і будуть». Голова Державної міграційної служби пояснила, чому немає підстав для паніки
22 травня, 07:49
За попередніми даними, дитина померла ще в утробі, а пологи жінка приймала самостійно вдома
Трагедія в Ізмаїлі: у квартирі померлої жінки в шафі знайдено тіло немовляти
19 травня, 21:52
Удар по Одесі, Зеленський написав листа Трампу. Головне за 27 травня 2026
Удар по Одесі, Зеленський написав листа Трампу. Головне за 27 травня 2026
27 травня, 21:30
Навколо Одеси завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів
Військові показали, як готують Одесу до кругової оборони (відео)
26 травня, 11:22
Марк Бернс прибув з візитом до України
Духовний радник Трампа прибув до Одеси
29 травня, 14:32
Автономні катери патрулюватимуть Чорне море та перехоплюватимуть ворожі цілі
Рої морських дронів і роботи: стартапи зміцнюють оборону України – Reuters
3 червня, 00:33
У Самарі горить НПЗ, Одеса, Харків та Запоріжжя зазнали ударів: головне за ніч 10 червня
У Самарі горить НПЗ, Одеса, Харків та Запоріжжя зазнали ударів: головне за ніч 10 червня
10 червня, 05:50

Новини

Власника ресторану, який побив жінку в Одесі, позбавлено дозволу на проживання в Україні
Власника ресторану, який побив жінку в Одесі, позбавлено дозволу на проживання в Україні
Відомий театр в Одесі втрапив у гучний мовний скандал: результати перевірки
Відомий театр в Одесі втрапив у гучний мовний скандал: результати перевірки
В Одесі власник ресторану Turkuaz жорстоко побив жінку
В Одесі власник ресторану Turkuaz жорстоко побив жінку
Одеса відкрила 13 безпечних пляжних зон: перелік
Одеса відкрила 13 безпечних пляжних зон: перелік
СБУ заочно повідомила про підозру вербувальнику РФ, який керував диверсіями в Одесі
СБУ заочно повідомила про підозру вербувальнику РФ, який керував диверсіями в Одесі
Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі
Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Сьогодні, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua