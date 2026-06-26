Apple видалила застосунки VK: Кремль пригрозив «зробити висновки»

Застосунки VK зникли з App Store без попередження та пояснень з боку Apple

Пєсков: компанія вже не вперше видаляє російські сервіси й ставить під сумнів свою надійність

Apple без попередження видалила з російського App Store застосунки холдингу VK – «Однокласники», «Дзен», «VK Відео», «VK Месенджер», «VK Музику» та «VK Знайомства». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Meduza.

У VK заявили, що компанія не перебуває під міжнародними санкціями та не внесена до жодного санкційного списку. Холдинг стверджує, що заздалегідь надав Apple всі необхідні юридичні документи та роз'яснення щодо свого статусу. Пізніше пресслужба Apple повідомила BBC News, що рішення пов'язане з дотриманням санкційних обмежень – компанія виконує закони юрисдикцій, у яких працює. Водночас, як зазначає Meduza, генеральний директор VK Володимир Кірієнко особисто перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії.

Користувачі, які вже встановили застосунки, можуть продовжувати ними користуватися, проте зіткнулися з перебоями: зникли сповіщення про повідомлення та можливість телефонувати. Завантажити або оновити застосунки через App Store більше неможливо. Користувачі Android жодних обмежень не відчули.

Акції VK обвалилися до історичного мінімуму

Новина миттєво вдарила по капіталізації холдингу. Акції VK на Московській біржі в четвер впали до історичного мінімуму – 183,4 рубля за штуку. За день папери подешевшали на 5,5%, а обвал з початку тижня сягнув 23%. З початку року VK втратила 39% капіталізації – близько 73 млрд рублів. А від виходу на біржу в грудні 2021 року акції холдингу впали на 80%: загальні втрати становлять 425 млрд рублів, або приблизно 5,7 млрд доларів за поточним курсом. І це попри державну підтримку та лобістський ресурс Кірієнка – сина заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка.

Кремль пригрозив «зробити висновки»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Apple вже не вперше видаляє російські застосунки без попередження, і це «б'є по інтересах десятків мільйонів людей». За його словами, Кремль може переглянути взаємодію з компанією, якщо та не надасть пояснень. Пєсков поставив під сумнів надійність Apple як постачальника послуг.

Користувачам, чиї сервіси перестали працювати, у Кремлі запропонували «миттєве рішення»: перейти на Android або «на наші системи».

Нагадаємо, на початку червня «Главком» повідомляв, що Apple вже видаляла з App Store російський месенджер Max – теж без попередження. Тоді корпорація пояснила це дотриманням санкційних вимог, не уточнивши, які саме санкції стали підставою.