Відомий театр в Одесі втрапив у гучний мовний скандал: результати перевірки

Керівництво театру забезпечило інспекторам повний доступ до приміщень та документів, проте уникнути фіксації порушень не вдалося

Відомий одеський театр втрапив у гучний мовний скандал після раптової виїзної перевірки, яка тривала понад дві з половиною години. Інспектори виявили численні російськомовні вивіски, заборонену літературу та порушення в соцмережах, через що на заклад склали одразу чотири адміністративні протоколи. «Главком» із посиланням на повідомлення у Facebook представниці Уповноваженого із захисту державної мови Анни Неруш публікує деталі перевірки та перелік зафіксованих порушень.

Так, стало відомо, що понад дві з половиною години представниця Уповноваженої із захисту державної мови Анна Неруш інспектувала один з театрів Одеси після того, як від різних громадян надійшло три офіційні скарги щодо можливих порушень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Керівництво театру забезпечило інспекторам повний доступ до приміщень та документів, проте уникнути фіксації порушень не вдалося.

Наприклад, одне з порушень стосувалося сфери обслуговування споживачів. До скарги пильних громадян було додано беззаперечний доказ – відеозапис, на якому працівник театру консультує відвідувачку виключно російською мовою. За цим фактом складено протокол за статтею 30 мовного закону, яка зобов'язує надавати послуги та обслуговувати споживачів державною мовою.

Варто зазначити, що саме сфера обслуговування залишається одним із найпоширеніших джерел скарг до мовного омбудсмана. Раніше в Секретаріаті Уповноваженого неодноразово наголошували, що перехід працівника на російську мову без прохання клієнта є порушенням законодавства.

Крім того, у фоє театру продавали книжки недержавною мовою, які написали самі ж актори закладу. Перевірка виявила п’ять найменувань російськомовних видань і жодного українською. Анна Неруш наголосила, що згідно із законом, у будь-якій точці розповсюдження друкованої продукції частка книжок державною мовою має становити не менше 50% від загальної кількості асортименту. Керівництво театру вже пообіцяло терміново виправити цю ситуацію та завезти україномовні примірники.

Також безпосередньо в будівлі театру інспектори нарахували три інформаційні вивіски для глядачів, написані російською мовою. Оскільки це порушення виявили вдруге за рік, реакція була миттєвою – під час перевірки їх оперативно демонтували і замінили на українські аналоги.

Офіційні сторінки театру в соціальних мережах також підвели заклад. Там продовжували публікувати російськомовні дописи, ставити аналогічні хештеги та навіть використовувати аудіосупровід мовою країни-агресорки. Як повідомила Анна Неруш, на момент завершення інспекції всі ці публікації адміністратори сторінок уже встигли перекласти.

Найбільш неприємним моментом являється те, що нинішня перевірка була не першою для цього закладу. Так, деякі мовні огріхи зафіксували як повторні протягом року, що автоматично тягне за собою суворіші санкції.

Наприклад, у березні 2026 року за результатами державного контролю на театр було накладено штрафи на загальну суму 17 тисяч гривень. Тоді йшлося про повторні порушення вимог мовного закону щодо афіш та інтернет-представництв. За кожне з двох порушень заклад отримав штраф у розмірі 8500 гривень.

Після попередньої перевірки театр повідомляв про намір посилити використання української мови в цифрових комунікаціях та замінити вивіски. Однак новий контроль засвідчив, що частина проблем залишилася невирішеною.

Хоч Анна Неруш у своєму дописі не назвала офіційно театр, який не дотримується мовного законодавства, однак може йтися про одеське ТОВ «Комік-трупа «МАСКИ» – театр «Маски», пов'язаний із відомим гумористичним колективом «Маски-шоу». Саме на нього у березні 2026 року мовний омбудсман наклав штрафи на загальну суму 17 тис. грн.

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