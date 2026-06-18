Головний мультфільм року: все, що треба знати про «Історію іграшок 5». Кінопрем'єри тижня

Чотири попередні фільми франшизи Історія іграшок зібрали понад $3,3 млрд у світовому прокаті

Цього тижня в кінопрокат виходять чотири нових стрічки. Особлива увага глядачів прикута до анімаційного фільму «Історія іграшок 5» – продовження культової франшизи студії Pixar, яка вже понад 30 років залишається однією з найуспішніших в історії кіно. Також кінотеатри покажуть кримінальний трилер «Ведмежий капкан» із Расселом Кроу, видовищний азійський бойовик «Він шалений» та американську комедію «Сусіди зверху», яка стала новою режисерською роботою акторки Олівії Вайлд.

«Главком» детально розказує про ці та інші кіноновинки 18 червня 2026 року.

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Історія іграшок 5

Країна: США, Японія

США, Японія Режисер: Ендрю Стентон

Ендрю Стентон Актори озвучування: Том Генкс, Тім Аллен, Джоан К'юсак, Ґрета Лі, Конан О'Браєн, Крейг Робінсон, Джей Ернандес, Бонні Гант

Історія іграшок 5. Офіційний український трейлер

«Історія іграшок 5» – новий розділ культової анімаційної франшизи студії Pixar. Перша частина вийшла ще у 1995 році та увійшла в історію кінематографу як перший повнометражний фільм, повністю створений за допомогою комп'ютерної анімації. Саме вона започаткувала нову епоху в анімаційному кіно та перетворила Pixar на одну з найвпливовіших студій світу. Режисером мультфільму став Ендрю Стентон – один із ключових авторів Pixar, який працював над попередніми частинами «Історії іграшок». Також він був залучений до таких касових проєктів, як «У пошуках Немо», «Волл·І» та «У пошуках Дорі». До озвучування повернулися головні голоси франшизи: оскароносний Том Генкс знову озвучує Вуді, Тім Аллен – Базза Рятівника, Джоан К'юсак – Джессі, а Бонні Гант – Доллі.

Сюжет розгортається одразу після фіналу «Історії іграшок 4», коли Вуді залишив Бонні, щоб допомагати покинутим іграшкам знаходити нових господарів. У кімнаті Бонні тепер головною стала Джессі, а Базз Рятівник – її заступником. Однак сама Бонні вже не маленька дівчинка: їй вісім років, і її увагу дедалі більше захоплює новий улюбленець – високотехнологічний планшет у чохлі у вигляді жабки на ім'я Ліліпад. Саме вона стає головною суперницею старих іграшок. Поява Ліліпад буквально перевертає їхній світ догори дриґом: тепер Бонні проводить більше часу з екраном, ніж із Вуді, Баззом, Джессі та іншими улюбленцями. Для іграшок це не просто конкуренція за увагу дитини, а справжня криза існування.

Ліліпад озвучує американська акторка, зірка серіалу «Ранкове шоу» Ґрета Лі. Її персонаж в мультфільмі «Історія іграшок 5» – не класична «лиходійка» у звичному розумінні. Він радше символ нового дитинства, у якому гаджети поступово витісняють живу гру, фантазію та уяву. Саме тому конфлікт у мультфільмі виглядає близьким не лише дітям, а й дорослим, особливо батькам, які щодня бачать, як екрани борються за увагу їхніх дітей.

Ще одна важлива сюжетна лінія пов'язана з Баззом Рятівником. У новій частині з'являються одразу десятки Баззів – пам'ятні фігурки, які застрягли в демонстраційному режимі та шукають Зоряне командування. Це повертає франшизу до одного з її найулюбленіших мотивів: іграшки не завжди усвідомлюють, що вони іграшки. Саме на цьому будувався комізм першого фільму 1995 року, коли Базз щиро вірив, що він справжній космічний рейнджер.

Американський комік Тім Аллен під час промокампанії нової частини франшизи «Історія іграшок» розповідав, що повернення до ролі Базза через понад 30 років після першої частини стало для нього емоційним досвідом. Актор з гумором згадував, що під час запису йому навіть сказали: «Базз звучить трохи старше». Після цього він працював із вокальним тренером, щоб знову знайти правильну інтонацію героя.

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Перша частина франшизи «Історія іграшок» мала бюджет близько $30 млн і зібрала понад $375 млн у світовому прокаті. Це був прорив, який довів, що повний метр комп'ютерної анімації може бути не лише експериментом, а великим голлівудським кіно. «Історія іграшок 2» вийшла у 1999 році й заробила понад $511 млн. Третя частина вийшла аж 2010-го та стала однією з найемоційніших анімаційних стрічок Pixar. «Історія іграшок 3» зібрала понад один мільярд доларів (а саме $1068 млн) у світі й отримала «Оскар» як найкращий анімаційний фільм. Для багатьох глядачів саме ця частина стала символічним прощанням із дитинством.

«Історія іграшок 4» вийшла у 2019 році, зібрала майже такий же бокс-офіс, а саме $1071 млн. Мультфільм також отримав «Оскар» за найкращий анімаційний фільм. У ній Вуді зробив один із найважливіших виборів у своїй історії – залишив Бонні та почав допомагати іншим покинутим іграшкам. Загалом фільми франшизи зібрали понад $3,3 млрд у світовому прокаті. Бюджет п'ятої частини поки продюсери не оголошували.

Ведмежий капкан

Країна: США, Австралія

США, Австралія Режисер: Деррік Борте

Деррік Борте Актори: Рассел Кроу, Люк Еван, Тереза Палмер, Аарон Пол, Ніна Добрев, Ясмін Кассім, Деніел Дзоватто, Джош МакКонвілл, Картіа Верґара

Ведмежий капкан. Офіційний трейлер

Кримінальний трилер «Ведмежий капкан» став новою спільною роботою володаря премії «Оскар», актора Рассела Кроу та режисера Дерріка Борте. Раніше вони вже співпрацювали над стрічкою «Неадекватний», яка вийшла у 2020 році. Цього разу творці знову звернулися до жанру кримінального бойовика, але з більш масштабною історією про злочинні картелі, корупцію та боротьбу за виживання. За основу сценарію взято роман «Стріп» американського письменника Томаса Перрі, опублікований у 2010-му.

У центрі сюжету – Манко Капак, власник нічного клубу в Лос-Анджелесі. Герой мріє продати бізнес, залишити кримінальне минуле позаду та спокійно зустріти старість разом зі своєю коханою Санні. Проте його плани руйнуються після зухвалого пограбування. Незабаром Манко опиняється між кількома вогнями: на нього тиснуть представники наркокартелю, навколо з'являються підозрілі покупці клубу, а ситуація дедалі більше нагадує смертельну пастку, з якої практично неможливо вибратися. Однією з головних інтриг стрічки став персонаж Джо Карвер, якого зіграв Люк Еванс. Той видає себе за потенційного покупця клубу, хоча насправді є федеральним агентом під прикриттям.

Хоча дія фільму відбувається в Лос-Анджелесі, майже всі зйомки проходили в австралійському Квінсленді. Райони Голд-Косту та Кулангатти спеціально переобладнували під американські квартали, а для окремих сцен на вулиці вивозили десятки американських автомобілів, щоб максимально точно відтворити атмосферу Каліфорнії. Місцеві жителі навіть жартували, що на кілька місяців частина Австралії перетворилася на Лос-Анджелес. Продюсер Марк Фазано пояснив вибір Австралії поєднанням різноманітних локацій, професійних знімальних команд та державної підтримки кіновиробництва.

Офіційний бюджет «Ведмежого капкана» наразі не розголошувався. Водночас урядові структури Квінсленду повідомляли, що знімальний процес мав принести місцевій економіці близько 11,9 млн австралійських доларів ($8,4 млн) та забезпечити роботою майже сотню фахівців. Саме ця цифра іноді помилково подається як бюджет фільму. Хоча насправді йдеться про економічний ефект для регіону, а не про виробничі витрати стрічки.

Він шалений

Країна: Китай

Китай Режисер: Кендзі Танігакі

Кендзі Танігакі Актори: Мяо Се, Джо Таслім, Яян Рухьян, Сахаяк Бунсанакіт

Він шалений. Офіційний трейлер

Чимало кінокритиків, зокрема, голлівудських, уже називають китайсько-гонконзький бойовик «Він шалений» одним із найяскравіших екшен-фільмів року. Стрічку зняв японський режисер і постановник бойових сцен Кендзі Танігакі. Особливу увагу критиків привернув саме акторський склад. Джо Таслім і Яян Рухьян добре знайомі шанувальникам індонезійського хіта «Рейд», який у 2010-х роках став одним з найобговорюваніших проєктів у своєму жанрі. Тепер актори знову опинилися в центрі історії, де головною мовою спілкування стають кулаки, удари та неймовірна хореографія боїв.

У центрі сюжету – звичайний робітник Ван Вей, роль якого виконав актор Мяо Се. Його маленьку доньку викрадає кримінальне угруповання, що займається торгівлею людьми. Поліція виявляється безсилою та корумпованою, тому герой вирішує самотужки вирушити на пошуки дитини. Його єдиним союзником стає журналіст Навін, якого грає актор Джо Таслім. У чоловіка також особисті рахунки зі злочинцями, адже безвісти зникла його дружина. Разом вони розпочинають кривавий похід через кримінальний світ, де кожен новий крок наближає їх до правди. Але водночас підвищує ціну помилки.

Хоча стрічка позиціонується як китайський або гонконзький бойовик, основною мовою фільму «Він шалений» стала англійська. Продюсери свідомо орієнтувалися на міжнародний ринок, зібравши акторів із Китаю, Індонезії, Таїланду та США. Саме тому критики називають «Він шалений» одним із найбільш міжнародних азійських бойовиків останніх років. Виробництво стартувало у 2024 році. Основні зйомки проходили в Бангкоку та тривали близько трьох місяців. Для створення окремих локацій команда навіть перебудовувала старі будівлі та торговельні приміщення. Одну з головних декорацій, поліцейську дільницю, спеціально звели всередині переобладнаної комерційної споруди, де знімальна група працювала майже три тижні. Бюджет фільму «Він шалений», за даними галузевого видання Variety, склав близько $20 млн.

Після прем'єри на Міжнародному кінофестивалі в Торонто фільм став одним із найобговорюваніших екшенів року. Картина навіть посіла друге місце в програмі Midnight Madness за результатами голосування глядачів. Згодом міжнародні права на прокат придбала компанія Lionsgate, яка випускала фільми серії «Джон Вік». Американські критики були майже одностайні в оцінках бойових сцен. Так, наприклад, оглядач видання Los Angeles Times назвав стрічку «майбутнім екшен-кіно» та припустив, що через кілька років саме такий стиль постановки бійок почнуть наслідувати великі голлівудські франшизи. Особливої похвали удостоїлися сцени масових сутичок, де десятки супротивників одночасно атакують героїв, створюючи на екрані майже безперервний потік руху.

Сусіди зверху

Країна: США

США Режисери: Олiвія Вайлд

Олiвія Вайлд Актори: Олiвія Вайлд, Сет Роген, Едвард Нортон, Пенелопа Крус

Сусіди зверху. Офіційний трейлер

Американська комедія «Сусіди зверху» стала новою режисерською роботою акторки Олівії Вайлд після успіху фільмів «Книжковий клуб» та «Не хвилюйся, люба». Цього разу Вайлд не лише очолила проєкт як режисерка, а й виконала одну з головних ролей. Її партнерами по майданчику стали Сет Роген, Едвард Нортон та Пенелопа Крус – актори, яких рідко можна побачити разом в одному комедійному проєкті. Саме цей несподіваний акторський квартет став одним із головних приводів для обговорення стрічки ще до її прем'єри. До речі, офіційно прем'єра в Україні запланована на 25 червня. Втім, по всій країні вже почались допрем'єрні покази. Тож стрічку «Сусіди зверху» вже можна побачити на великих екранах.

В основі сюжету – подружня пара, яка переїжджає до нового району в пошуках спокійного та комфортного життя. Проте дуже швидко вони знайомляться зі своїми харизматичними сусідами, які виявляються значно ексцентричнішими, ніж здавалися на перший погляд. Звичайне запрошення на вечерю поступово перетворюється на низку комічних і незручних ситуацій, що змушують героїв переосмислити власні стосунки, дружбу та межі особистого життя.

Проєкт став першою спільною роботою Олівії Вайлд та Едварда Нортона. Під час промокампанії режисерка розповідала, що давно мріяла попрацювати з актором і була здивована його готовністю взяти участь у легкій комедії. За словами Вайлд, Нортон додав у фільм особливий баланс між інтелектуальним гумором та самоіронією. Не менш цікавою стала участь Пенелопи Крус. В інтерв'ю вона зізнавалася, що погодилася на роль після прочитання сценарію буквально за один вечір, оскільки її підкупили діалоги та можливість зіграти героїню, яка одночасно є найрозумнішою і найбільш непередбачуваною людиною в кімнаті.

Сет Роген, який уже давно зарекомендував себе як один із найуспішніших комедійних акторів Голлівуду, під час промокампанії назвав фільм «Сусіди зверху» дорослою комедією про незручні розмови. За його словами, значна частина гумору побудована на ситуаціях, у яких опинялися майже всі дорослі люди: невдалі знайомства, дивні сусіди, ревнощі та спроби справити гарне перше враження. Кінокритики, які вже побачили нову стрічку на фестивальних показах, відзначили насамперед хімію між головними акторами та повернення до формату «розумної комедії для дорослих». Багато оглядачів звернули увагу, що «Сусіди зверху» не намагається шокувати глядача чи будувати гумор на провокаціях. Натомість фільм працює через дотепні діалоги, незручні життєві ситуації та впізнавані людські слабкості.