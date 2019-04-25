Поліція розслідує обставини інциденту на вулиці Ільфа та Петрова в Одесі



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За вказаним фактом розпочаті два кримінальні провадження, передбачені ст. 122 Кримінального кодексу України. Обидва фігуранти перебувають у медичних закладах із тілесними ушкодженнями

Про конфлікт в квартирі багатоповерхового будинку до поліції повідомили сусіди. Для перевірки вказаного повідомлення на місце події був скерований екіпаж патрульної поліції. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

По прибуттю поліцейські виявили чоловіка, який вистрибнув з третього поверху будинку. В квартирі із тілесними ушкодженнями знаходилася жінка. Їй була викликана карета швидкої допомоги, а чоловіка доставлено до Таїровського відділення поліції.

Попередньо встановлено, що під час першого побачення між чоловіком та жінкою на ґрунті спільного вживання алкоголю виник конфлікт. Жінка висловила погрозу, що викличе на допомогу знайомих. Аби до їх приходу чоловік не втік, вона закрила вхідні двері на ключ та сховала його у сумку. В ході подальшої сварки нова знайома спричинила чоловікові тілесних ушкоджень. У відповідь чоловік також завдав їй кілька ударів. Конфлікт почули сусіди та викликали поліцію. Саме тоді, коли прибулі поліцейські дзвонили у вхідні двері, чоловік злякавшись, що це знайомі дівчини, яких вона погрожувала викликати, схопив її сумку з ключем та вистрибнув з вінка квартири.

За фактом спричинення один одному тілесних ушкоджень поліцейські розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У обох провадженнях будуть призначені судово-медичні експертизи, за результатами яких можлива перекваліфікація одного з проваджень на більш тяжку статтю. Наразі обидва потерпілі перебувають у медичних закладах.

Триває слідство.