В Одесі чоловік відкрив стрілянину по вікнах школи, в якій проходили заняття



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Одесит вчинив стрілянину по вікнам навчального закладу

Під час обстрілу у школі проходили заняття і в приміщенні знаходилося кілька сотень дітей

Житель Одеси відкрив стрілянину по вікнах школи, коли в ній проходили заняття. На той момент в будівлі знаходилося кілька сотень дітей, повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція затримала стрільця і вилучила пневматичний пістолет.

Повідомляється також, що чоловік стріляв у стані сильного алкогольного сп'яніння. Очевидці бачили, як він розпивав спиртне прямо на вулиці біля навчального закладу.

Проти стрільця порушили одразу два досудових розслідування - за фактом розпивання алкоголю в громадських місцях, а також за фактом хуліганства.