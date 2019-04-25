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    В Одесі чоловік відкрив стрілянину по вікнах школи, в якій проходили заняття

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    Одесит&nbsp;вчинив стрілянину по вікнам навчального закладу - В Одесі чоловік відкрив стрілянину по вікнах школи, в якій проходили заняття
    Одесит вчинив стрілянину по вікнам навчального закладу

    Під час обстрілу у школі проходили заняття і в приміщенні знаходилося кілька сотень дітей

    Житель Одеси відкрив стрілянину по вікнах школи, коли в ній проходили заняття. На той момент в будівлі знаходилося кілька сотень дітей, повідомляє прес-служба Нацполіції області.

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція затримала стрільця і вилучила пневматичний пістолет.

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    Повідомляється також, що чоловік стріляв у стані сильного алкогольного сп'яніння. Очевидці бачили, як він розпивав спиртне прямо на вулиці біля навчального закладу. 

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    Проти стрільця порушили одразу два досудових розслідування - за фактом розпивання алкоголю в громадських місцях, а також за фактом хуліганства.

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