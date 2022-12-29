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В якому стані енергосистема України після чергової атаки РФ – заява «Укренерго»

Юрій Лящук
glavcom.ua
В якому стані енергосистема України після чергової атаки РФ – заява «Укренерго»
Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над відновленням мереж постійно
фото ілюстративне

Через значні мережеві пошкодження складно доставляти електроенергію у низку українських областей

Після сьогоднішньої масованої ракетної атаки військ РФ енергосистема України відновлюється в плановому режимі, повідомив в ефірі телемарафону голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Значна частина генеруючих потужностей в системі відновлена, але є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій. Вони пов’язані з тим, що це була не одна ракетна атака, а по суті серія атак. Все почалося вночі з серії атаки дронами, потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак системами С-300 по Харківщині та Миколаївщині. Тобто ворог намагався стріляти сьогодні всім, що має, але глобальної цілі не досяг. Система працює.

На жаль, через значні мережеві пошкодження нам складно доставляти електроенергію на Харківщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Львівщині», – повідомив Кудрицький.

Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над відновленням мереж постійно, зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Читайте також: Відсутність світла, руйнування медзакладу: наслідки ракетної атаки на Київщину
Теги: енергетика обстріл Україна ракета Укренерго

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