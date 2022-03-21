Віддав життя за Україну. На Одещині попрощались із загиблим воїном (відео)

В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Українські захисники продовжують давати відсіч рашистам. На жаль, наша армія теж має втрати.

Сьогодні, 21 березня, мешканці села Єгорівка Одеської області, живим коридором зустріли тіло загиблого воїна Володимира Сидорюка, віддавшого своє життя за Україну. Люди стали на коліна перед героєм, повідомляють Одеські новини.

«Вічна пам'ять герою Володимиру! Будемо його пам'ятати з великої літери! Слава Україні! Героям Слава!», − кажуть місцеві жителі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів − Борис Романченко.

Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації». Про це повідомили на сторінці Меморіалу пам’яті концентраційних таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау у Твіттері.