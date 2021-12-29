50 тисяч пачок на добу: ліквідовано підпільний тютюновий цех (фото)

Поліцейські врятували здоров'я тисяч українців від контрафактних цигарок

Вартість вилучених цигарок, сировини та обладнання складає майже 20 мільйонів гривень

На Львівщині поліцейські викрили діяльність підпільного цеху з промислового виробництва фальсифікованих тютюнових виробів.

Для ведення протиправної діяльності організатори використовували нежитлове приміщення, повідомляє відомство.

Приміщення було обладнано промисловими лініями з виробництва тютюнових виробів, а також дизельним генератором для метою конспірації використання великої кількості електроенергії.

Для безперебійного виготовлення фальсифікованих цигарок виробництво забезпечувалося тютюном, поліграфією, фільтрами та марками акцизного податку. Готова продукція збувалася на території Львівської, Тернопільської та Закарпатських областей.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили дві промислові лінії для виробництва цигарок, п’ять мільйонів акцизних марок з ознаками підроблення, понад 40 тисяч пачок готової фальсифікованої тютюнової продукції, 10 тонн тютюну, «чорнові» записи та інше.

Вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень.

На місці виробництва перебували шестеро осіб, троє із них – безпосередньо займалися виготовлення фальсифікованої продукції.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Львівська обласна прокуратура.

До слова, під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також нещодавно столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.