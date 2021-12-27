Грабіжник проник до квартири в Одесі, поламав труби та заявив, що хотів допомогти з ремонтом

Чоловік виламав двері, доки господиня була на роботі

У Одесі нацгвардій ці затримали чоловіка, котрий проник до чужого помешкання, поламав труби та заявив, що хотів їх поремонтувати. Про це повідомляє 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України у Facebook.

«До військовослужбовців звернулась громадянка, яка повідомила про те, що коли вона була на роботі до її домівки, шляхом зрізання дверей, незаконно проник невідомий чоловік. Даний громадянин влаштував безлад та зламав каналізаційні труби, пояснюючи свої діяння тим, що хотів нібито допомогти в ремонтних роботах», – сказано у повідомленні.

Зловмисника було доставлено до місцевого відділу за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 162 «Порушення недоторканності житла» Кримінального кодексу України.

Раніше на Рівненщині чоловіку суд призначив пів року виправних робіт за те, що задля розваг той п’ять разів напідпитку дзвонив у поліцію та казав, що вбив свою дружину.

Також мешканець Кременчука приніс до місцевого суду піцу з наркотиками, які спробував передати підсудному. Порушника затримали правоохоронці, Зловмиснику загрожує позбавлення волі від шести до 10 років із конфіскацією майна.

До слова, під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також нещодавно столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.