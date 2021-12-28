На Київщині зникла 12-річна дівчинка (фото)

Кузьменко Вікторія вийшла з дому 28 грудня і не виходить на зв'язок з рідними

Поліція Білоцерківського району розшукує малолітню дитину

У Білоцерківському районі, що на Київщині зникла школярка. 12-річна Кузьменко Вікторія вийшла з дому 28 грудня 2021 року і не виходить на зв'язок з рідними. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За словами рідних 12-річної школярки, дівчинка самостійно вийшла з дому і не виходить на зв'язок. Після того, як родичі виявили зникнення дитини, вони звернулися до поліції.

Зріст Вікторії Кузьменко 165 сантиметрів. Статура худорлява, волосся пофарбоване в рожевий колір, обличчя овальне.

Була одягнена в синю куртку до колін, обшита внизу білим хутром, джинсові штани широкого крою з підкатами, спортивне взуття, чорно-білого кольору. Також у дівчинки був сірий рюкзак.

У поліції зазначають, що якщо хтось знаєте хоч що-небудь про можливе місцезнаходження 12-річного підлітка, переконливе прохання повідомити на спеціальну лінію поліції «102».

Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці розшукали трьох неповнолітніх – двох хлопців та дівчину, 2006 року народження, – які втекли з дому.

Раніше повідомлялося, що Бориспільське районне управління поліції розшукує неповнолітнього Дмитра Сидоровича. 15-річний хлопець уже не раз зникав та розшукувався працівниками поліції.