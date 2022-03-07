  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Російські окупанти знищують історичні церкви України (фото, відео)

    Російські фашисти зруйнували храм - Російські окупанти знищують історичні церкви України (фото, відео)
    Російські фашисти зруйнували храм
    фото: t me/oleksiihoncharenko

    В мережу потрапили зображення вщент зруйнованої окупантами церкви на Житомирщині

    Російські окупанти продовжують знищувати цивільні об'єкти та історичні місця в Україні. Стало відомо, що за один день було знищено відразу дві церкви. Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

    «Сьогодні вночі в селі В'язівка в Житомирській області була знищена російськими окупантами Покровська церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка була побудована в 1862 році. Це повне дно. Вони ніколи не відмиються від такої ганьби», – повідомив Гончаренко.

    Ще одну церкву російські окупанти спалили в селі Заворичі, в Броварському районі Київської області.

    Це був Свято-Георгіївський храм, побудований в 1873 році. У 1935 році в ньому заборонили проводити богослужіння і використовували для зберігання зерна.

    Під час Великої Вітчизняної війни він уцілів. Але тільки в 1968 році він знову став приймати парафіян.

    У мережу потрапило відео, на якому видно, що цей храм горить.

    Нагадаємо, що Вселенський патріарх засудив російське вторгнення.

    Тим часом патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні.

    Читайте також:
    Теги: окупанти церква депутат Олексій Гончаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти знищують історичні церкви України (фото, відео)