«Пшонка на Троєщині». Кияни висміяли квартиру з фонтаном і кумедним дизайном (фото)

Привертає увагу в інтер’єрі саме фонтан, який стоїть на фоні старої батареї

Привертає увагу в інтер’єрі саме фонтан, який стоїть на фоні старої батареї

Квартира із дивним оздобленням розташована на сьомому поверсі за вулицею Курчатова, 18

У Києві продають незвичайну трьохкімнатну квартиру за 53 500 $. У помешканні розмістили велетенський фонтан та камін серед занедбаного інтер’єру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

Квартира із дивним оздобленням розташована на сьомому поверсі за вулицею Курчатова, 18. Її загальна площа складає 58,5 кв.м.

Привертає увагу в інтер’єрі саме фонтан, який стоїть на фоні старої батареї. Видно, що власники квартири намагалися створити «розкіш» у панельному будинку 1969 року.

Недоречний дизайн висміяли користувачі Facebook. «Насправді можна навіть припустити, що й камін, і фонтан могли б мати більш-менш затишний вигляд у повноцінному інтер’єрі. Але коли дивишся на старі вікна й двері, які розвалюються, а також на меблі, чомусь відразу думаєш, що тут – ні», – написала Alexeenko Anastasiya.

«Гидота, бридота й несмак. Кажу це як дизайнер інтер’єрів», «Убогість думки і відсутність освіти», «Підпільний бордель», «Це прихологічний портрет, а не інтер’єр», – такі відгуки залишили українці про цю квартиру.

Нагадаємо, попит на житло на вторинному ринку в Києві перевищує пропозицію. Одно- та двокімнатних квартир у будинках, побудованих після 2000 року, недалеко від станцій метрополітену у продажу залишилося мало.

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