Режисер скандального фільму Україну розповів, за що йому платять провідні українські телеканали
Ігор Лопатьонок, режисер фільму «В боротьбі за Україну», вважає, що «Медведчуку платити потрібно за те, що він приходить і говорить»
Режисер проросійської стрічки «В боротьбі за Україну» Ігор Лопатьонок в інтерв’ю «Главкому» зізнався, яким є бюджет фільму і хто дав на нього гроші.
«Бюджет – це відкрита інформація, є на IMDb. Його вартість $3 млн. Повірте, мені нескладно було зібрати ці гроші. Просто тому, що я – успішний продюсер. З 2009 року я продаю ліцензії телеканалам по всьому свiту, зокрема Інтеру, СТБ, 1+1, ICTV. За рік вони мені платять по $300-400 тис. Мова іде про фільми «В бой идут одни Старики», «Волга-Волга», «Три тополя на Плющихе», «Офицеры», «Подкидыш» і ще з десяток (Ігор Лопатьонок займається колоризацією чорно-білих фільмів радянської епохи - «Главком»)», - сказав режисер.
Він підкреслив, що бюджет цього фільму менше, ніж гонорар Елтона Джона, який приїздив на форум YES і якому платили, щоби він розважав гостей Віктора Пінчука.
Лопатьонок також розказав, чи Віктор Медведчук допомагав фінансово.
«Можна сказати, що Путін допомагав, Кремль допомагав (сміється). Нас постійно обвинувачують у тому, що ми беремо гроші у наших спікерів. Ми навіть з цього приводу сміялися разом із пресслужбою Кремля під час організації одного з інтерв’ю. Вони кажуть, що читали у пресі, що нібито нам вони заплатили гроші. Я кажу: не знаю, куди заплатили, адже мені гроші не дійшли. Все це маячня сивої кобили», - сказав режисер.
Він додав, що для нього щастя полягає в тому, що спікери - Путін і Медведчук - погодилися працювати, причому зніматися погодилися без гонорару.
«Та Медведчуку платити потрібно за те, що він приходить і говорить», - вважає Лопатьонок.
Як повідомлялось, на початку липня в італійському Таорміне (острів Сицилія) на маловідомому кінофестивалі відбулася презентація документального повнометражного фільму «Нерозказана історія України» («У боротьбі за Україну»). Ще до своєї прем’єри на телебаченні в Україні ця стрічка спровокувала скандал: фільм пропагує саме ту сумнозвісну паралельну реальність, вигадану російськими пропагандистами.
Авторами документалки про Україну стали американський режисер українського походження Ігор Лопатьонок та оскароносний режисер Олівер Стоун, який вже був помічений у співпраці з путінською Росією. Головними героями стрічки стали одіозний проросійський політик Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко та їхній кум Володимир Путін. Головний мессидж – Україна керується Заходом, криваві події на Майдані – справа рук Заходу, і чи не єдиною людиною, яка може зупинити війну на Донбасі і з якою Путін готовий сісти за стіл переговорів, є Медведчук. Політична партія «Опозиційна платформа – «За життя», лідером якої він є, використали цей фільм у виборчій кампанії.
Але обіцяний показ його по телебаченню таки не відбувся. Намір це зробити мав телеканал «112», який входить у сферу впливу Медведчука. Свій протест відразу ж висловили громадські активісти і проукраїнські партії, а Нацрада погрожувала накласти санкції на мовника. Канал кілька разів змінював дату і час виходу стрічки.
У ніч на 13 липня невідомі вистрелили по будівлі «112» із гранатомета, і хоча ніяких суттєвих пошкоджень офіс не зазнав, керівництво каналу використало інцидент як причину для скасування показу.