Окупанти показали рівень російської освіти. Фото з розграбованої хати

Проти нас воює безграмотна орда

Триває 50-й день повномасштабної війни Росії проти України

Російські загарбники продовжують демонструвати низький рівень виховання.

Очевидно, освіта в Росії геть занедбана, адже представники путінської орди не можуть написати без помилок назву своєї країни.

Як видно на фото, яке оприлюднили наші військові, в одній з розграбованих українських домівок, рашисти залишили вій підпис. Але замість Russia, написали Rissua.

Як жартують в коментарях, можливо окупанти натякають, що в кінці все буде UA.

Окупанти навіть назву власної країни написати не можуть (фото: Генштаб ЗСУ)

Нагадаємо, 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів.

Також президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс в рамках візиту до України відвідали селище Бородянка Київської області, яка була майже вщент зруйнована російськими військами.