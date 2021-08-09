Під будівлею Офісу Президента встановили дитячий майданчик із «фантастичними» звірами (фото)
Інсталяції оформлені за мотивами творів української художниці Марії Примаченко
Біля Офісу президента України на вулиці Банковій встановили артлокацію – дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів відомої української художниці Марії Примаченко.
Фото майданчика опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст «Української правди» Ельдар Сарахман.
«Фантастичні звірі і де їх шукати», – підписав світлини журналіст.
Нагадаємо, у мережі розкритикували встановлені біля Офісу президента фігури. У коментарях користувачі зазначають, що це «колективний портрет Офісу президента», а також жартують – «Велике будівництво» перейшло на новий рівень.