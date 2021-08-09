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    Під будівлею Офісу Президента встановили дитячий майданчик із «фантастичними» звірами (фото)

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    Артлокація зі мотивами творів української художниці - Під будівлею Офісу Президента встановили дитячий майданчик із «фантастичними» звірами (фото)
    Артлокація зі мотивами творів української художниці
    Фото Ельдар Сарахман / Facebook

    Інсталяції оформлені за мотивами творів української художниці Марії Примаченко

    Біля Офісу президента України на вулиці Банковій встановили артлокацію – дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів відомої української художниці Марії Примаченко.

    Фото майданчика опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст «Української правди» Ельдар Сарахман.

    «Фантастичні звірі і де їх шукати», – підписав світлини журналіст.

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    Фото Ельдар Сарахман / Facebook
    Фото Ельдар Сарахман / Facebook
    Фото Ельдар Сарахман / Facebook
    Фото Ельдар Сарахман / Facebook
    Фото Ельдар Сарахман / Facebook
    Фото Ельдар Сарахман / Facebook
    Фото Ельдар Сарахман / Facebook

    Нагадаємо, у мережі розкритикували встановлені біля Офісу президента фігури. У коментарях користувачі зазначають, що це «колективний портрет Офісу президента», а також жартують – «Велике будівництво» перейшло на новий рівень.

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    Теги: журналіст Офіс президента
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    Під будівлею Офісу Президента встановили дитячий майданчик із «фантастичними» звірами (фото)