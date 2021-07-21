Біля Офісу президента збудують дитячий майданчик за мотивами творів Марії Примаченко

Ігровий майданчик буде відкритий для всіх охочих у серпні цього року

Біля Офісу президента на вулиці Банковій, 11 у Києві відкриють арт-локацію – дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Як зазначається, роботи зі встановлення арт-об’єкта вже розпочалися. Ігровий майданчик буде відкритий для всіх охочих у серпні цього року. Він буде безкоштовним.

Ініціатива створення цього мистецького об’єкта належить Національному комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) в межах щорічного проекту «Літо на ВДНГ».

«Натхненням для арт-локації поблизу Офісу Глави держави слугувала творчість однієї з найбільш упізнаваних художниць України Марії Примаченко. Тому цей ігровий майданчик буде однаково цікавим як для дітей, так і для дорослих. Всі відвідувачі матимуть змогу глибше ознайомитися з українською культурою», – зазначають в ОП.

За словами пресслужби, майданчик буде зручним і для людей з особливими потребами.

Глава держави підтримав створення такого ігрового майданчика біля Офісу Президента.

«Облаштовувати цікаві локації біля Офісу Президента вже стало гарною традицією. Взимку до новорічних свят ми робили тут святкове містечко, яке дуже сподобалося киянам, – тут завжди було людно. А влітку тут з’являться фантастичні образи з творів художниці Марії Примаченко. Діти розважатимуться на майданчику, а їхні батьки дізнаватимуться більше про нашу різноманітну, яскраву й самобутню культуру. Площа біля Офісу Президента стане справжнім арт-простором для людей, майданчиком для яскравого й позитивного дозвілля українських родин», – зазначив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.