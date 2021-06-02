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    У соцмережі покепкували із «млинчиків» Зеленського (фото)

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    Українці продовжують висловлювати відверте незадоволення діяльністю Володимира Зеленського - У соцмережі покепкували із «млинчиків» Зеленського (фото)
    Українці продовжують висловлювати відверте незадоволення діяльністю Володимира Зеленського
    Фото з відкритих джерел

    Зеленського українці в соціальних мережах порівняли з приматом

    У соціальних мережах українці продовжують кепкувати з чинного глави України Володимира Зеленського, знаходячи недосконалі та провальні моменти його діяльності. Цього разу висміяли його свтлину, на якій він займається спортом.

    Нещодавно Зеленський опублікував світлину зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram, де похизувався біцепсами.

    «У кожного свої «блинчики» на сніданок! Всім гарного дня!!!», – написав Зеленський.

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    Натомість Дмитро Глущук на свій сторінці у Facebook згадав оповідання Стівена Кінга «Мавпа» про іграшкового примата з двома музичними тарілками в руках. «Щоразу, коли вона в нього била, хтось помирав. Тепер ми маємо цю мавпу на чолі держави. Удар – померла економіка, удар – померла євроінтеграція. Удар – правосуддя, удар – освіта, удар – ВПК», – висловив критичний погляд Глущук.

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    У соцмережі покепкували із «млинчиків» Зеленського (фото)
    У соцмережі покепкували із «млинчиків» Зеленського (фото)
    У соцмережі покепкували із «млинчиків» Зеленського (фото)
    У соцмережі покепкували із «млинчиків» Зеленського (фото)

    Також Глущук звернувся до громадян нашої держави: «Скільки ще витримає Україна?».

    Додамо, що нещодавно неадекватна поведінка білоруського диктатора Олександра Лукашенка спонукала відомого карикатуриста Сергія Йолкіна на створення нової карикатури. Художник розмістив її на своїй сторінці у Facebook.

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    Теги: політика Володимир Зеленський Україна
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    У соцмережі покепкували із «млинчиків» Зеленського (фото)