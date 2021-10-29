В Україні обрали найгарніше село (фото)

Старий Кривин став переможцем голосування в онлайн-форматі

Громада села-переможця отримає гроші на розвиток

Із 25 вересня до 25 жовтня тривало голосування за найкраще українське село. Конкурс проводила платформа madeinukraine.org. Результати опублікували на сайті організаторів конкурсу.

Найгарнішим стало село Старий Кривин Хмельницької області – за нього проголосувало 11 тис. 498 користувачів.

Село Цвітне Олександрівської громади Кропивницького району Кіровоградської області посіло друге місце в онлайн-голосуванні за найгарніше село України. Цвітне отримало трохи більше 11 тис. голосів.

Село Пасічне Івано-Франківської області, яке за результатами голосування стало третім, набрало 4724 голоси.

Переможця оголосять 16 листопада, до того часу працюватиме журі конкурсу. Переможець отримає 100 тис. гривень на розвиток громади.