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    Топ-10 вишиванок української політики. Фотогалерея

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    <span>Святослав Вакарчук сьогодні у вишиванці представив свою команду, з якою він піде на парламентські вибори</span> - Топ-10 вишиванок української політики. Фотогалерея
    Святослав Вакарчук сьогодні у вишиванці представив свою команду, з якою він піде на парламентські вибори

    У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня

    Українські політики на честь Дня вишиванки у четвер, 16 травня, вирішили похизуватися своїм вишитим одягом.

    Зокрема, у Верховній Раді жінки-депутати одягнули вишиті довгі сукні та блузи з вишивкою. Чоловіки ж прийшли у сорочках-вишиванках.

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    Раніше повідомлялося, що представник президента у Верховній Раді та дружина генпрокурора Ірина Луценко у четвер, 16 травня, прийшла до парламенту у стильній вишиванці.

    Прем’єр-міністр  Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці.

    З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.

    Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.

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