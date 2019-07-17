У Бразилії батько і син погоріли на виробництві підроблених Ferrari і Lamborghini
Зловмисників затримали, але незабаром їх відпустили під підписку про невиїзд
У Бразилії в штаті Санта-Катаріна батько і син влаштували «сімейний бізнес» - цех з виробництва підроблених Ferrari і Lamborghini. Копії суперкарів, які коштували в 10 разів дешевше за оригінали, вони продавали в Інтернеті.
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Робочий процес складався таким чином: зловмисники брали замовлення на моделі в соціальних мережах, а потім робили престижні автомобілі з підручних засобів.
Батька і сина затримали, але незабаром їх відпустили під підписку про невиїзд.
Джерело: trinixy.ru