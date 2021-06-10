На Київщині чоловік погрожував підірвати ЖЕК (фото)

Чоловікові загрожує до шести років ув'язнення

У середу, 9 червня,по обіді до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення від свідків про невідомого чоловіка, який прийшов до приміщення ЖЕКу №6 та повідомив, що в його сумці знаходиться вибуховий пристрій.

На місце події прибули слідчо-оперативна група Білоцерківського управління поліції, а також криміналісти, кінологи та вибухотехніки. При огляді сумки в ній виявили особисті речі псевдомінера. Інформація про вибухівку не підтвердилась. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили особу правопорушника та доставили його до управління поліції. Ним виявився 37-річний місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння. У нього виявили 2,78 проміле алкоголю.

Сумку поліцейські вилучили як речовий доказ.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, яке карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Запобіжний захід зловмиснику обере суд.

Нагадаємо, у вівторок, 8 червня, близько 15 години до чергової частини Бориспільського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера аеропорту «Бориспіль» про те, що невідома особа зателефонувала та повідомила про вибухівку на борту літака.

Правоохоронці перевірили літак зі сполученням Тбілісі-Київ. Проведеними заходами будь-яких заборонених речей чи вибухівки виявлено не було. Аеропорт «Бориспіль» свою роботу не припиняв.

9 червня до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту Метро на пішохідній зоні. Правоохоронці провели перевірку підозрілого предмету. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.