Понад половина британців отримала першу дозу вакцини

Перші девʼять пріоритетних груп населення Великої Британії мають бути щепленими до 15 квітня

Першу дозу вакцини проти коронавірусу вже отримало більше половини дорослого населення Великої Британії. Як повідомляє Sky News, з відповідною заявою виступив міністр охорони здоров'я країни Метт Хенкок,

«Я радий повідомити, що на цей час ми щепили половину всіх дорослих у Великій Британії», – заявив Хенкок.

«Вакцина – це національна історія успіху і наш вихід із цієї пандемії» – додав він.

Точне число вакцинованих ще невідоме, і, як очікується, буде опубліковане пізніше, але оголошення прозвучало менше ніж через день після того, як уряд оголосив, що щепив більше людей, ніж «в будь-який день досі».

Це означає, що Британії та Північній Ірландії не вистачає трохи більше п'яти мільйонів для досягнення своєї другої мети – щеплення перших дев'яти пріоритетних груп до 15 квітня. Поточний прогрес означає, що ціль буде досягнута завчасно.

Як повідомлялося раніше, учора, 19 березня, Велика Британія встановила новий рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу – їх отримали 660 276 осіб. Це на майже 50 000 щеплень більше, ніж попередній рекорд, встановлений 30 січня, коли за один день зробили 609 тисяч щеплень.

Зазначимо, 19 березня премʼєри Британії та Франції вакцинувалися препаратом AstraZeneca.

Нагадаємо, днями Велика Британія перетнула позначку у 25 мільйонів вакцинованих від коронавірусу принаймні першою дозою. Це близько половини всього дорослого населення. Наразі вже вакциновані понад 26 мільйонів британців – 49,9% дорослих, з них більше 2 млн – обома дозами.

Як відомо, у Великій Британії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40

Зазначимо, у Національному офісі статистики Великої Британії вважають, що восени будуть нові хвилі пандемії коронавірусу, а вакцинація не позбавить людство від хвороби одразу.

До слова, уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.

До слова, в Україні вперше вакцинували понад 10 тисяч людей за добу.